Proinversión: obras por impuestos logró adjudicaciones por más de S/2.000 millones en 2025

Hasta el 22 de agosto de este año se adjudicaron 20 proyectos por S/309 millones. Foto: Andina

Las adjudicaciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) superaron los S/2.000 millones entre enero y el 22 de agosto de este año, según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Durante estos primeros ocho meses, se aprobaron 167 proyectos en salud, transporte, educación y seguridad ciudadana.

Solo en agosto, se adjudicaron 20 proyectos por S/309 millones, y se estima que el mes cierre con más de S/400 millones. En opinión de Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, la ejecución a través de OxI es más eficiente que las obras públicas tradicionales: el 74% culmina dentro o antes de los plazos previstos y el 43,7% mantiene costos iguales o menores a lo estipulado en expedientes técnicos.

“Nuestra meta es que, al cierre de 2025, las entidades públicas logren adjudicar un monto superior a S/ 4.000 millones. Estamos trabajando intensamente en coordinación con las instituciones del Estado y empresas privadas para alcanzar este objetivo”, dijo la funcionaria de Proinversión.

Para cumplir este objetivo, desde la agencia aseguran que disponen de una amplia y variada cartera de proyectos en diversas regiones, resaltando sectores como transporte, saneamiento, salud y educación. Hacia el 2026, buscan adjudicar 53 de ellos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) por US$11.900 millones.

Proinversión: los proyectos adjudicados más destacados

Desde la puesta en marcha del mecanismo de Obras por Impuestos en 2009, las entidades públicas han otorgado 779 proyectos por un total de S/13.924 millones, beneficiando a más de 29 millones de ciudadanos . En este esfuerzo han participado y/o participan 22 gobiernos regionales, 270 municipalidades, 11 entidades del Gobierno Nacional, 3 universidades públicas y 290 empresas privadas. A continuación, conoce los más relevantes:

Hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo (Azángaro – Puno), a cargo del Gobierno Regional de Puno - S/237 millones

Mejoramiento de la Institución Educativa Antonio Raimondi (Pacasmayo – La Libertad), bajo la responsabilidad del Gobierno Regional - S/54 millones

Movilidad urbana en el sector Diego Ferré (Chiclayo – Lambayeque), a cargo del Gobierno Regional - S/73 millones

Seguridad ciudadana local en la Municipalidad Distrital de Majes (Caylloma – Arequipa), bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Majes - S/50 millones.

MEF: se adjudicarían 40 proyectos por US$9.960

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a través de Proinversión, se prevén adjudicar 40 proyectos por un monto total de US$9.960 millones entre el 2025 y julio del 2026, lo cual generaría un impacto directo en infraestructura, servicios públicos, productividad y empleo a escala nacional.

Uno de los proyectos más emblemáticos es la Nueva Carretera Central, el cual se desarrollará bajo el mecanismos de gobierno a gobierno con Francia. Dicha vía de 185 kilómetros entre Lima y La Oroya contará con una inversión de más de S/24.000 millones, lo que permitirá transformar la conectividad en la zona central del país.

Otro hito importante, según el MEF, será la adjudicación del tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra, proyectada para julio de este año. Su inversión asciende a US$1.582 millones y contribuirá a mejorar 965 kilómetros de vías en Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac, beneficiando a más de 1,6 millones de personas.

En el sector ferroviario, este año se otorgará el ferrocarril Lima – Ica bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, y en agosto se asignará a Proinversión la adjudicación APP del tren Andahuaylas – San Juan de Marcona.