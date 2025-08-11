HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a joven y dejan entre la vida y la muerte a payaso 'Chalequito' en Puente Piedra: animador solo había ido a cobrar

Pese a que uno de los acompañantes del joven lo trasladó hacia el hospital Carlos Lanfranco La Hoz, este ya se encontraba sin vida. Las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque en Puente Piedra.

El joven llegó al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, pero solo se certificó su deceso. Foto: Composición LR/Buenos Días Perú
El joven llegó al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, pero solo se certificó su deceso. Foto: Composición LR/Buenos Días Perú

Un joven de apenas 20 años fue asesinado a balazos cuando se encontraba bebiendo licor acompañado de sus amigos en el distrito de Puente Piedra. En la escena también se encontraba el conocido payasito 'Chalequito', quien había ido a recibir un pago por uno de sus shows. Desafortunadamente, fue alcanzado por los disparos, lo cual lo dejó gravemente herido.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en el que dos sujetos llegaron para abrir fuego contra su víctima, quien fue trasladado al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en donde se certificó su deceso.

PUEDES VER: Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

lr.pe

Asesinan a joven de 20 años y dejan gravemente herido a payasito 'Chalequito'

El asentamiento humano Nueva Jerusalén, ubicado en el distrito de Puente Piedra, fue escenario de un violento crimen a mano armada. Dos sicarios, uno encapuchado y el otro con gorra blanca, aparecieron en el lugar y atacaron directamente al joven identificado como Juan Daniel Ibáñez Espíritu, quien se encontraba bebiendo licor con sus amigos en las afueras de una bodega.

Otra mujer que se encontraba en el lugar logró escapar tras el ataque. De acuerdo a las imágenes, los delincuentes se concentraron en Ibáñez Espíritu, quien recibió varios golpes cuando se encontraba tendido en el suelo. En medio de la balacera también resultó herido Elías Tejada Moriano, conocido como "Chalequito", según precisó Buenos Días Perú.

PUEDES VER: La otra crisis en la PNP: falta de capacitación y comunicación pone vidas de agentes en peligro

lr.pe

Payaso 'Chalequito' solo había ido a cobrar

De acuerdo a la información de Buenos Días Perú, Elías Tejada Moriano, conocido como 'Chalequito' había salido de una presentación y se dirigió al lugar únicamente para cobrar por uno de sus shows. No obstante, se encontró con los sicarios que iniciaron el ataque contra el joven de 20 años.

Trascendió que 'Chalequito' permanece internado con diagnóstico de traumatismo abdominal abierto. Al cierre de esta nota, el estado de Tejada es crítico. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.

