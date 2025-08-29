HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 27 de agosto, cuando una menor de 6 años cayó desde lo alto de un condominio.

La investigación policial busca esclarecer los hechos en torno a este incidente. Foto: Composición LR
La investigación policial busca esclarecer los hechos en torno a este incidente. Foto: Composición LR

Una joven de 18 años que se desempeña como niñera y que estuvo a cargo de la menor de 6 años cuando cayó del piso 16 de un condominio en Comas, fue detenida por la Policía Nacional del Perú luego de que diera su testimonio en el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de la jurisdicción. Los familiares de la niña han preferido no brindar declaraciones.

Al respecto, las autoridades precisaron que buscan esclarecer las circunstancias de lo sucedido el pasado miércoles 27 de agosto. Además, exhortaron a todos los padres de familia a tomar los cuidados necesarios para evitar una tragedia como esta. Se espera que con el testimonio de la niñera se pueda determinar las responsabilidades del caso.

Niña cae desde el piso 16 de su condominio en Comas

La tragedia ocurrió el miércoles 27 de agosto durante las 6 de la tarde en la urbanización El Retablo, cuando los vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre la caída de una menor de tan solo 6 años desde el piso 16 de un condominio.

Tras ello, los residentes optaron por ceder el paso de la ambulancia y el equipo de emergencia, conformado por el Serenazgo, paramédicos y bomberos, quienes encontraron a la menor en un jardín aledaño al edificio.

Pese a que inicialmente la menor tenía signos vitales, luego de su traslado al hospital, se certificó su deceso.

Nota en desarrollo

