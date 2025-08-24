Capturan a 'Los Norteños', banda criminal implicada en la extorsión y usurpación de terrenos en Puente Piedra

Golpe al crimen. Por medio de una articulada intervención, la Policía Nacional capturó a 'Los Norteños', organización criminal implicada en la extorsión, usurpación de terrenos y robo agravado en Lima Norte. De acuerdo con las autoridades, en su haber se hallaron armas de fuego de última generación y más de 50 municiones.

En el operativo, llevado a cabo en la Urb. Villa Los Reyes en el distrito de Puente Piedra, detuvieron a cuatro presuntos integrantes, tres hombres y una mujer. Según el coronel PNP, Juan Carlos Montúfar en declaración con 24 Horas, los agentes policiales fueron recibidos a punta de disparos por parte de uno de los detenidos, sin embargo, afortunadamente ninguno resultó herido.

Banda vinculada a la extorsión

De acuerdo con la Policía, la banda criminal 'Los Norteños' estaría detrás de varios delitos vinculados a la extorsión a empresarios y la usurpación de terrenos en Puente Piedra y distritos colindantes, además del reclutamiento de delincuentes para actividades ilícitas. En la intervención, se hallaron armas de fuego, celulares, cartuchos de dinamita, así como una caserina con más de 50 municiones, algo que según la PNP está prohibido de portar.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Jhorman Albarracín (31), Aillyn Cerreño (31), Edson Albarracín (53) y Luis Córdova (30), este último contaría contaría con antecedentes por extorsión y usurpación. Asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades para iniciar con las investigaciones correspondientes: serían procesados por diversos delitos en su haber. De acuerdo con 24 Horas, la PNP ya estaría detrás de la captura del cabecilla y de otros integrantes más.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.