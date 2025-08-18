HOYSuscripcion LR Focus

USA

Latina con Green Card vencida consigue entrar a EEUU sin problemas legales y se salva de ser arrestada por un pequeño motivo

Logró sobrepasar inmigración en su país natal con una Green Card vencida y abordó el avión con dirección a EE.UU.

La vida de un inmigrante sin documentos legales en EE.UU. suele acabar en arresto y deportación. Sin embargo, en la historia de esta joven sucede todo lo contrario, obteniendo hasta el visto bueno de las autoridades migratorias.

Su nombre es Stephanie De la Cruz, proveniente de República Dominicana. Ella se encontraba en su país de origen por vacaciones y reveló en su cuenta de TikTok este crucial motivo por el cual no sufrió un arresto en el aeropuerto estadounidense.

PUEDES VER: Peruana fue despedida un año antes de terminar su pasantía de US$7.000 en EEUU por quejarse del incumplimiento del programa

lr.pe

¿Cómo se salvó de ser arrestada tras tener una Green Card vencida?

Stephanie De la Cruz decidió poner a prueba su situación durante su regreso a Estados Unidos. "Si eres residente, no puedes salir del país y mucho menos si tienes tu residencia vencida", comentó la joven. Sin embargo, al encontrarse frente a frente con las autoridades migratorias, presentó su "carta de extensión".

"Ya estamos aquí en EE.UU., pasamos todo bien", relató De la Cruz. La joven dominicana explicó que solo le pidieron la Green Card y la carta de extensión al llegar a Miami. Una vez pasado los momentos de tensión, Stephanie tomó otro avión con dirección a Chicago, estado donde reside.

PUEDES VER: Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

lr.pe

¿Cómo obtener una carta de extensión y evitar problemas en EE.UU.?

Si deseas contar con la misma suerte que Stephanie De la Cruz y no afrontar problemas legales, se recomienda seguir estos pasos para tener una carta de extensión que cubra tu Green Card vencida.

  • Ingresa a la página de USCIS.
  • Crea una cuenta para realizar un trámite en línea.
  • Rellenar el Formulario I-90.
  • Realiza una copia frontal y trasera de tu Green Card vencida.
  • Efectúa el pago de US$415 en línea.
  • Recibirás un número de recibo en tu cuenta.
  • Esperar la carta de extensión, que será válida por 36 meses junto con tu residencia permanente vencida.
  • Asistir a una cita biométrica si USCIS la solicita.
