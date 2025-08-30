HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Sociedad

Nueva ruta del Corredor Azul unirá San Martín de Porres con Cercado de Lima: inicia marcha blanca este domingo 31 de agosto

La nueva ruta del Corredor Azul operará desde las 05:00 a. m. hasta la medianoche de lunes a domingo y conectará las avenidas principales a fin de reducir el tiempo de viaje entre ambos distritos.

La Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao informó que la marcha blanca durará desde el domingo 31 de agosto hasta el miércoles 3 de setiembre. Foto: Composición LR/ATU
La Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao informó que la marcha blanca durará desde el domingo 31 de agosto hasta el miércoles 3 de setiembre. Foto: Composición LR/ATU

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció que la nueva ruta del Corredor Azul tendrá 22 paraderos entre el Cercado de Lima y San Martín de Porres. Además, precisaron que habrá 26 paraderos en el sentido contrario. Por ello, dieron a conocer que la marcha blanca durará tres días y partirá desde este domingo 31 de agosto hasta el miércoles 3 de setiembre.

La nueva ruta del Corredor Azul será llamado 'Servicio alimentador extraordinario 08' y tiene como finalidad unir los dos distritos mencionados. Cabe resaltar que desde el 3 de setiembre se empezará a cobrar una tarifa de S/2.00. En la siguiente nota te contamos cuál será el recorrido del nuevo servicio que implementará ATU.

PUEDES VER: Líneas 3 y 4 del Metro: obra de US$10.000 millones comenzará con cooperación internacional para conectar 26 distritos de Lima y Callao

lr.pe

Nueva ruta del Corredor Azul inicia marcha blanca, ¿cuál será su recorrido y horarios?

De acuerdo con el concesionario Transporte Arequipa S.A. del nuevo servicio del Corredor Azul, la ruta atravesará la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. Además, recorrerá vías principales como Garcilaso de la Vega, Arica, Óscar R. Benavides, Dueñas, entre otras.

El recorrido del Corredor Azul en sentido Lima a San Martín de Porres. Foto: ATU

El recorrido del Corredor Azul en sentido Lima a San Martín de Porres. Foto: ATU

En tanto, esta nueva ruta, de 22 paraderos en sentido Lima a San Martín de Porres y 26 paraderos en el sentido contrario, operará de lunes a domingo desde las 00:05 de la mañana hasta la medianoche. Con respecto a la frecuencia de paso, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao acotó que será de cinco minutos, aproximadamente, con lo que se estima movilizar a más de 6.000 usuarios por día.

Recorrido del Corredor Azul en sentido de San Martín de Porres a Cercado de Lima. Foto: ATU

Recorrido del Corredor Azul en sentido de San Martín de Porres a Cercado de Lima. Foto: ATU

PUEDES VER: ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

lr.pe

Tiempo de viaje sería de 1 hora y 20 minutos

Cabe precisar que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao no tenía una ruta de transporte público que haga un recorrido similar conectado Cercado de Lima con San Martín de Porres. Los usuarios llegaban a pagar hasta S/10 en su viaje debido a que tenían que conectar diversos servicios.

Sin embargo, con la implementación de este nuevo recorrido llamado servicio 8 del Corredor Azul, se proyecta que el tiempo de viaje dure aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Por último, ATU precisó que el objetivo de la marcha blanca es que los usuarios conozcan los paraderos instalados a lo largo de la ruta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Líneas 3 y 4 del Metro: obra de US$10.000 millones comenzará con cooperación internacional para conectar 26 distritos de Lima y Callao

Líneas 3 y 4 del Metro: obra de US$10.000 millones comenzará con cooperación internacional para conectar 26 distritos de Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

LEER MÁS
ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La escalofriante historia de parricidio en La Molina: adolescente convivió días con el cadáver de su madre tras asesinarla

La escalofriante historia de parricidio en La Molina: adolescente convivió días con el cadáver de su madre tras asesinarla

LEER MÁS
Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

LEER MÁS
El joven que sobrevivió al accidente de bus más trágico de la historia del Perú: "Se tiró de la ventana y llegó al hospital en taxi"

El joven que sobrevivió al accidente de bus más trágico de la historia del Perú: "Se tiró de la ventana y llegó al hospital en taxi"

LEER MÁS
Detienen a seis policías acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia

Detienen a seis policías acusados de pedir 3 mil soles a detenidos en Independencia

LEER MÁS
Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

LEER MÁS
Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota