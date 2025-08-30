La Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao informó que la marcha blanca durará desde el domingo 31 de agosto hasta el miércoles 3 de setiembre. Foto: Composición LR/ATU

La Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao informó que la marcha blanca durará desde el domingo 31 de agosto hasta el miércoles 3 de setiembre. Foto: Composición LR/ATU

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció que la nueva ruta del Corredor Azul tendrá 22 paraderos entre el Cercado de Lima y San Martín de Porres. Además, precisaron que habrá 26 paraderos en el sentido contrario. Por ello, dieron a conocer que la marcha blanca durará tres días y partirá desde este domingo 31 de agosto hasta el miércoles 3 de setiembre.

La nueva ruta del Corredor Azul será llamado 'Servicio alimentador extraordinario 08' y tiene como finalidad unir los dos distritos mencionados. Cabe resaltar que desde el 3 de setiembre se empezará a cobrar una tarifa de S/2.00. En la siguiente nota te contamos cuál será el recorrido del nuevo servicio que implementará ATU.

Nueva ruta del Corredor Azul inicia marcha blanca, ¿cuál será su recorrido y horarios?

De acuerdo con el concesionario Transporte Arequipa S.A. del nuevo servicio del Corredor Azul, la ruta atravesará la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. Además, recorrerá vías principales como Garcilaso de la Vega, Arica, Óscar R. Benavides, Dueñas, entre otras.

El recorrido del Corredor Azul en sentido Lima a San Martín de Porres. Foto: ATU

En tanto, esta nueva ruta, de 22 paraderos en sentido Lima a San Martín de Porres y 26 paraderos en el sentido contrario, operará de lunes a domingo desde las 00:05 de la mañana hasta la medianoche. Con respecto a la frecuencia de paso, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao acotó que será de cinco minutos, aproximadamente, con lo que se estima movilizar a más de 6.000 usuarios por día.

Recorrido del Corredor Azul en sentido de San Martín de Porres a Cercado de Lima. Foto: ATU

Tiempo de viaje sería de 1 hora y 20 minutos

Cabe precisar que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao no tenía una ruta de transporte público que haga un recorrido similar conectado Cercado de Lima con San Martín de Porres. Los usuarios llegaban a pagar hasta S/10 en su viaje debido a que tenían que conectar diversos servicios.

Sin embargo, con la implementación de este nuevo recorrido llamado servicio 8 del Corredor Azul, se proyecta que el tiempo de viaje dure aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Por último, ATU precisó que el objetivo de la marcha blanca es que los usuarios conozcan los paraderos instalados a lo largo de la ruta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.