Lineas 3 y 4 del Metro de Lima ya tienen financiamiento, de acuerdo al MTC | Composición LR | Jazmín Ceras

El ministro César Sandoval anunció que el Gobierno, a través del MTC y el Ministerio de Economía y Finanzas, ya cuenta con el financiamiento necesario para dar inicio a la primera etapa de los megaproyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, que beneficiarán a más de 7 millones de personas. Las obras contarán con una inversión conjunta de más de US$ 10.000 millones y serán ejecutadas bajo el modelo de cooperación Gobierno a Gobierno, con el interés de naciones como Japón, Canadá e Inglaterra.

Los proyectos forman parte del Sistema Integrado de Transporte de la capital y son considerados esenciales para una ciudad de más de 11 millones de habitantes, donde se realizan más de 20 millones de viajes diarios, resaltó el ministro. Su ejecución permitirá mejorar significativamente la movilidad urbana, reducir los tiempos de desplazamiento y elevar la calidad del transporte público.

MTC asegura financiamiento y da luz verde para Líneas 3 y 4 del Metro de Lima

"Ayer se tomó la decisión (el MTC con el Ministerio de Economía y Finanzas) y hoy lo anuncio, como política de Estado, que empiezan los procedimientos de los proyectos de la Línea 3 y 4. En estos proyectos que se realizará en la modalidad de Gobierno a Gobierno, hay varios países interesados como Canadá, Inglaterra, Japón", indicó el ministro a la prensa este martes.

Esta cooperación internacional permitirá al país acceder a asistencia técnica especializada en la gestion del proyecto, por lo que acompañará todo el proceso desde el diseño hasta la operación y mantenimiento de ambas líneas.

Línea 3 del Metro conectará Comas con San Juan de Miraflores

Según indicaron desde el MTC, la Línea 3 del Metro tendrá una extensión de 34.8 kilómetros. Conectará el distrito de Comas, en el norte de Lima, con San Juan de Miraflores, en el sur, pasando por zonas densamente pobladas y de alta actividad comercial y laboral. En total, recorrerá 13 distritos del área metropolitana.

Se estima que beneficiará directamente a más de 5 millones de personas y permitirá reducir el tiempo de viaje entre extremos a solo 54 minutos, un ahorro significativo frente a los desplazamientos actuales. La inversión proyectada para esta línea supera los US$ 6.924 millones.

Línea 4: recorrera Bellavista, San Isidro, La Molina y Santa Anita

Por su parte, la Línea 4 tendrá una longitud de 23.6 kilómetros, a los que se sumarán 8 kilómetros adicionales del ramal Faucett-Gambetta. Asimsimo, recorrerá distritos estratégicos como Bellavista, San Isidro, La Molina y Santa Anita, lo que permitirá mejorar el servicio de transporte público en zonas actualmente saturadas por el tránsito vehicular.

Se espera que la línea beneficie a más de 2 millones de ciudadanos en su primer año de operación, con una inversión total prevista de US$ 3.739 millones.

