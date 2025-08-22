HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

La edición 116 de la Kia Media Maratón de Lima se llevará a cabo este domingo 24 de agosto y varios ciudadanos participarán del evento. Ante esta situación, la ATU anunció desvíos vehiculares en varios distritos de Lima.

Media Maratón de Lima 2025 iniciará a partir de las 5.00 a. m. en la Plaza de Armas de Lima.
Media Maratón de Lima 2025 iniciará a partir de las 5.00 a. m. en la Plaza de Armas de Lima. | Foto: composición LR | ATU Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la implementación de desvíos de los servicios de transporte público por la edición 116 de la Kia Media Maratón de Lima & 10K powered by Puma. Este evento se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.

Los participantes de esta maratón iniciarán su recorrido en la Plaza de Armas de Lima, a partir de las 5.00 a. m., y continuarán por las vías de Camaná, Jirón de la Unión, Paseo de la República y la avenida Arequipa hasta llegar al óvalo de Miraflores. De acuerdo con la ATU, los deportistas retornarán en dirección hacia el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

PUEDES VER: ¡Actuación histórica! Atleta peruano brilla en Boston y se convierte en el primero en cruzar la meta de la Maratón de Lima 2025

ATU: desvíos por Media Maratón de Lima 2025

  • Corredor Azul: Los buses de las rutas 301 y 305 recorrerán las avenidas Petit Thouars, Alejandro Tirado, Paseo de la República, la calle José Díaz y el jirón Manuel Corpancho con dirección al Rímac.
Desvíos del Corredor Azul por Media Maratón de Lima 2025. Foto: ATU

Desvíos del Corredor Azul por Media Maratón de Lima 2025. Foto: ATU

  • Corredor Morado: Los vehículos que ofrecen el servicio del Corredor Morado en la ruta 405 irán por las avenidas Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio y seguirán hacia Magdalena del Mar por la avenida Brasil. En dirección hacia San Juan de Lurigancho (SJL), los buses irán por las avenidas 28 de Julio, Paseo de la República y Miguel Grau, luego continuarán su recorrido habitual. Asimismo, la ruta 406 llegará hasta el cruce de las avenidas Miguel Grau e Iquitos. Mientras los que se dirijan a SJL recorrerán la avenida Iquitos e irán por los jirones Carlos Zavala y Montevideo para retomar su ruta por la av. Abancay, en el Cercado de Lima.
  • Ruta 404 - 406 del Corredor Morado: los buses de esta ruta irá por la avenida Paseo de la República y las calles Dean Valdivia, las Begonias, Amador Merino Reyna para retornar a SJL por la avenida Petit Thouars.
  • Aerodirecto Centro: El paradero inicial y final se encontrará en la avenida Tacana con Nicolás de Piérola, debido a que los deportistas se reunirán en la Plaza de Armas de Lima. Por lo tanto, los paraderos Tacna y Plaza San Martín se dejarán de atender.
AeroDirecto Centro.

AeroDirecto Centro. Foto: ATU

  • Transporte convencional: Los vehículos de transporte púbico se dirigirán por la avenida Alfonso Ugarte, Salaverry, Aramburú, Paseo de la República, 28 de Julio y más. Se estima que el evento dure hasta la 1.00 p. m. y que las calles estén cerradas hasta esa hora.

PUEDES VER: Muere corredor de Maratón Lima 42K: participante se desvaneció en plena competencia

Ampliación de horario del Metropolitano y corredor Azul

La ATU informó que los servicios que ampliarán su horario de atención serán los siguientes:

  • El Lechucero del Metropolitano: este servicio opera hasta las 4.00 a. m. y por la maratón funcionará hasta las 5.00 a. m.
  • El corredor azul: Las rutas 301 y 305 realizarán su recorrido a partir de las 4.00 a. m.

