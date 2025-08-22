Media Maratón de Lima 2025 iniciará a partir de las 5.00 a. m. en la Plaza de Armas de Lima. | Foto: composición LR | ATU Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la implementación de desvíos de los servicios de transporte público por la edición 116 de la Kia Media Maratón de Lima & 10K powered by Puma. Este evento se llevará a cabo el domingo 24 de agosto.

Los participantes de esta maratón iniciarán su recorrido en la Plaza de Armas de Lima, a partir de las 5.00 a. m., y continuarán por las vías de Camaná, Jirón de la Unión, Paseo de la República y la avenida Arequipa hasta llegar al óvalo de Miraflores. De acuerdo con la ATU, los deportistas retornarán en dirección hacia el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

ATU: desvíos por Media Maratón de Lima 2025

Corredor Azul: Los buses de las rutas 301 y 305 recorrerán las avenidas Petit Thouars, Alejandro Tirado, Paseo de la República, la calle José Díaz y el jirón Manuel Corpancho con dirección al Rímac.

Desvíos del Corredor Azul por Media Maratón de Lima 2025. Foto: ATU

Corredor Morado: Los vehículos que ofrecen el servicio del Corredor Morado en la ruta 405 irán por las avenidas Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio y seguirán hacia Magdalena del Mar por la avenida Brasil. En dirección hacia San Juan de Lurigancho (SJL), los buses irán por las avenidas 28 de Julio, Paseo de la República y Miguel Grau, luego continuarán su recorrido habitual. Asimismo, la ruta 406 llegará hasta el cruce de las avenidas Miguel Grau e Iquitos. Mientras los que se dirijan a SJL recorrerán la avenida Iquitos e irán por los jirones Carlos Zavala y Montevideo para retomar su ruta por la av. Abancay, en el Cercado de Lima.

Ruta 404 - 406 del Corredor Morado: los buses de esta ruta irá por la avenida Paseo de la República y las calles Dean Valdivia, las Begonias, Amador Merino Reyna para retornar a SJL por la avenida Petit Thouars.

Aerodirecto Centro: El paradero inicial y final se encontrará en la avenida Tacana con Nicolás de Piérola, debido a que los deportistas se reunirán en la Plaza de Armas de Lima. Por lo tanto, los paraderos Tacna y Plaza San Martín se dejarán de atender.

AeroDirecto Centro. Foto: ATU

Transporte convencional: Los vehículos de transporte púbico se dirigirán por la avenida Alfonso Ugarte, Salaverry, Aramburú, Paseo de la República, 28 de Julio y más. Se estima que el evento dure hasta la 1.00 p. m. y que las calles estén cerradas hasta esa hora.

Ampliación de horario del Metropolitano y corredor Azul

La ATU informó que los servicios que ampliarán su horario de atención serán los siguientes:

El Lechucero del Metropolitano: este servicio opera hasta las 4.00 a. m. y por la maratón funcionará hasta las 5.00 a. m.

El corredor azul: Las rutas 301 y 305 realizarán su recorrido a partir de las 4.00 a. m.

