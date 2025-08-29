HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Sociedad

Arequipa anuncia la Vía del Loncco: nuevo puente conectará Cayma y Alto Selva Alegre para reducir congestión en Puente Chilina

El Gobierno Regional de Arequipa impulsará la Vía del Loncco, que unirá Cayma y ASA, descongestionará Puente Chilina e integrará un corredor estratégico para la movilidad y el turismo.

Arequipa presentó el proyecto Vía del Loncco. Foto: Composición LR
Arequipa presentó el proyecto Vía del Loncco. Foto: Composición LR

El Gobierno Regional de Arequipa presentó el proyecto Vía del Loncco, una obra clave que busca mejorar la conectividad entre el Cono Norte y el Cono Sur de la ciudad mediante la construcción de un moderno puente.

Esta infraestructura reducirá la saturación del Puente Chilina y se articulará con la carretera Cayma – Cabrerías – Pampa Cañahuas, creando un eje estratégico que potenciará el desarrollo urbano y turístico en la región.

El puente partirá desde la parte alta del Santuario de la Virgen de Chapi. Foto: Composición LR<br><br>

El puente partirá desde la parte alta del Santuario de la Virgen de Chapi. Foto: Composición LR

Inspección técnica y detalles del trazado

El gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, realizó una visita técnica a la zona de intervención, acompañado por los alcaldes de Cayma y Alto Selva Alegre, así como representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, equipos técnicos y colectivos ambientales.

Durante la inspección se adelantó que el puente partirá desde la parte alta del Santuario de la Virgen de Chapi en Charcani (Cayma) hasta el Parque de las Rocas en Alto Selva Alegre.

Convenio tripartito y modalidad de ejecución

Para garantizar la viabilidad del proyecto, el Gobierno Regional prevé firmar un convenio tripartito con las municipalidades de Cayma y ASA. Este acuerdo permitirá que la obra se ejecute bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), asumiendo la formulación y evaluación del proyecto.

Además, se buscará incluir la Vía del Loncco en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) que elabora la Municipalidad Provincial de Arequipa, asegurando su alineación con la planificación urbana.

lr.pe

Impacto en movilidad y turismo local

El gobernador Rohel Sánchez señaló que esta infraestructura aliviará el tránsito vehicular en el Puente Chilina y fomentará el turismo al conectar áreas paisajísticas de Cayma con espacios culturales y recreativos de Alto Selva Alegre. “Este proyecto contribuirá al desarrollo urbano y social de la provincia”, destacó.

