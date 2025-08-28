HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jueces promueven tolerancia cero frente a la violencia

Imparten charlas a lideresas de ollas comunes y comedores populares en Arequipa.

Durante el evento, se proporcionaron recursos informativos, como la Línea 100. Fuente: Difusión.
El Módulo Penal de Violencia de Arequipa desarrolló una jornada de sensibilización dirigida a más de 100 lideresas de comedores populares, ollas comunes, adultos mayores y jóvenes de distintas organizaciones sociales, con el propósito de generar conciencia sobre las sanciones a los delitos de violencia y reforzar el mensaje de no permitir la violencia bajo ninguna circunstancia.

La jueza coordinadora de los Juzgados de Juzgamiento del Módulo Penal de Violencia, Crisley Herrera Claure, resaltó la importancia de la prevención, la vigilancia de los padres respecto a las actividades de sus hijos, especialmente en el uso de redes sociales, y la necesidad de construir entornos de confianza y protección mutua.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, saludó la presencia de las representantes de las organizaciones civiles en la jornada informativa, que demuestra su preocupación en la búsqueda de la erradicación de todos los hechos de violencia.

Durante la jornada de capacitación, que fue emprendida en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social de Arequipa, también se contó con la participación de programas aliados como Warmi Ñam, que brindaron información sobre los canales de ayuda disponibles, entre ellos la Línea 100, a través de la cual las víctimas o testigos de violencia pueden denunciar o pedir apoyo inmediato.

Asimismo, el juez coordinador de los Juzgados de Investigación del Módulo Penal de Violencia, Ramiro Lorottupa Cáceres, destacó que “el sistema de justicia actúa de manera firme y responsable, absolviendo o sancionando con sentencias justas, siempre sobre la base de medios probatorios debidamente valorados”.

Con estas acciones, el Módulo Penal de Violencia fortalece su labor de descentralizar el acceso a la justicia, empoderar a los líderes comunitarios y promover una cultura de prevención, recordando que enfrentar la violencia es una tarea compartida que involucra a toda la sociedad.

