HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Sociedad

Del Callao a los Emiratos Árabes Unidos: escolares crean un sofisticado robot para traducir el lenguaje de señas

Javier Alemán y Lisandro Moreno, estudiantes de la Escuela de Talentos del Callao, representarán a Perú en el MILSET Expo-Sciences International con su robot RIILS, un innovador intérprete de lengua de señas.

Lisandro Moreno y Javier Alemán son los dos escolares genios que triunfarán en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Composición LR
Lisandro Moreno y Javier Alemán son los dos escolares genios que triunfarán en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Composición LR

Javier Alemán y Lisandro Moreno, pertenecientes a la Escuela de Talentos del Callao, son los escolares que representarán al Perú en el MILSET Expo-Sciences International, una de las ferias internacionales más importantes de innovación escolar en el mundo, con su proyecto RIILS, el cual es un Robot Inteligente Intérprete de Lengua de Señas que, gracias a la impresión 3D, han logrado crearlo.

En conversación con La República, ambos alumnos contaron los sueños que tienen y que el camino recién empieza luego de presentarse en la prestigiosa feria internacional desde el 25 de setiembre al 3 de octubre. Además, precisaron que su proyecto nace ante la problemática de tener una gran población de personas con discapacidad auditiva. Por ello, RIILS se presenta como una innovación para incluir a dicha comunidad.

PUEDES VER: Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

lr.pe

Javier Alemán y Lisandro Moreno, los escolares del Callao que triunfan en Emiratos Árabes Unidos

A pesar de las complicaciones y adversidades que han podido presentarse, Javier Alemán y Lisandro Moreno son dos amigos que se conocieron en la Escuela de Talentos del Callao y, desde entonces, coincidieron en sus pasiones: la ingeniería electrónica y dar una solución a las problemáticas sociales a través de la innovación tecnológica.

Lisandro Moreno y Javier Alemán al lado de su robot, el cual será presentado en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Escuela de Talentos del Callao

Lisandro Moreno y Javier Alemán al lado de su robot, el cual será presentado en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Escuela de Talentos del Callao

Además, precisaron que cuentan con el apoyo del Gobierno Regional del Callao y de la Escuela de Talentos a fin de impulsar su proyecto y la realización del mismo, pues algunos componentes para la creación del robot son complicados de conseguir, pues no se encuentran en el país. Sin embargo, están encaminados para que la estructura funcione y sea viable.

"Estamos haciendo pruebas de manera real (...) Hemos buscado tener alianzas con entidades que trabajen con personas que tienen deficiencia auditiva. Por ello nos hemos aliado con el Órgano Regional para Discapacitados (OREDIS)", mencionó Lisandro Moreno, quien también reveló que están tomando clases de lenguaje de señas para tener un mayor entendimiento y compromiso tras su proyecto.

PUEDES VER: Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

lr.pe

¿Cómo surge la idea del proyecto RIILS?

De acuerdo con Lisandro Moreno, la idea de construir este proyecto surge con la finalidad de empatizar y ayudar a la comunidad de personas sordas a fin de incluirlos en el ámbito social, laboral y educativo. De esta manera, los alumnos buscan cambiar esta situación a través de mecanismos que haga más viable su comunicación con el entorno. "Gracias a este robot podemos cumplir esta expectativa y apoyar a todos ellos para que surjan, independientemente de la discapacidad que puedan tener", sostuvo Moreno.

Robot ensamblado para traducir el lenguaje de señas. Foto: Escuela de Talentos del Callao.

Robot ensamblado para traducir el lenguaje de señas. Foto: Escuela de Talentos del Callao.

Los obstáculos que superaron para realizar su proyecto

El principal obstáculo que enfrentaron los escolares fue conseguir los implementos necesarios para la creación del cuerpo de su robot, el cual consta en su mayor parte de impresiones en 3D. Cabe resaltar que sin dicha estructura, ambos estudiantes no podrían ingresar los motores para realizar el movimiento de las manos. Afortunadamente, la Escuela de Talentos tuvo un papel fundamental en impulsar el proyecto y hacerlo realidad.

Luego de un largo camino, ellos lograron obtener los implementos necesarios para imprimir y armar el robot pieza por pieza. Ambos coinciden que, pese a sus diferencias, han logrado trazar un mismo camino con un solo objetivo de cara a la feria internacional. "Detrás de un buen alumno, hay un buen docente", es la frase que destaca Javier Alemán al ver todo lo que ha avanzado junto con Lisandro. Por ello, agradeció al equipo de profesores que estuvieron apoyándolos en los aspectos que no conocían en torno a este ambicioso proyecto.

PUEDES VER: Primer lugar en Ingeniería Aeroespacial es de VMT, no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular: "Me aventé"

lr.pe

Acabar la secundaria es el camino hacia su futuro

Los escolares dejaron en claro que acabar la secundaria no significa que dejen el proyecto, pues su sueño es estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica y que el RIILS sea solo el inicio de un largo camino de innovaciones tecnológicas. Ambos se sienten totalmente orgullosos de representar al país en los Emiratos Árabes Unidos.

Fue el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) la que notificó a los alumnos que los estaba inscribiendo en la feria internacional en los Emiratos Árabes Unidos. "Por la viabilidad y potencialidad que tiene el proyecto", sostienen los escolares, revelando el motivo por el que su proyecto trascenderá tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Por último, Javier y Lisandro son conscientes que su viaje fuera del país representará un reto, no solo por el idioma, sino también por las costumbres y culturas que hay en otro continente. Pese a ello, los estudiantes se mostraron orgullosos de llevar el nombre del país en alto, pues son respaldados por sus familiares, educadores y autoridades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

LEER MÁS
Joven de Junín que dio examen de admisión dos días después de ser operado logró ingresar a la UNI: "Ejemplo de esfuerzo"

Joven de Junín que dio examen de admisión dos días después de ser operado logró ingresar a la UNI: "Ejemplo de esfuerzo"

LEER MÁS
Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

LEER MÁS
Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

LEER MÁS
La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

LEER MÁS
Hallan valiosa pieza arqueológica de civilización que vivió hace más de 2.300 años Áncash

Hallan valiosa pieza arqueológica de civilización que vivió hace más de 2.300 años Áncash

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota