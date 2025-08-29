Javier Alemán y Lisandro Moreno, pertenecientes a la Escuela de Talentos del Callao, son los escolares que representarán al Perú en el MILSET Expo-Sciences International, una de las ferias internacionales más importantes de innovación escolar en el mundo, con su proyecto RIILS, el cual es un Robot Inteligente Intérprete de Lengua de Señas que, gracias a la impresión 3D, han logrado crearlo.

En conversación con La República, ambos alumnos contaron los sueños que tienen y que el camino recién empieza luego de presentarse en la prestigiosa feria internacional desde el 25 de setiembre al 3 de octubre. Además, precisaron que su proyecto nace ante la problemática de tener una gran población de personas con discapacidad auditiva. Por ello, RIILS se presenta como una innovación para incluir a dicha comunidad.

Javier Alemán y Lisandro Moreno, los escolares del Callao que triunfan en Emiratos Árabes Unidos

A pesar de las complicaciones y adversidades que han podido presentarse, Javier Alemán y Lisandro Moreno son dos amigos que se conocieron en la Escuela de Talentos del Callao y, desde entonces, coincidieron en sus pasiones: la ingeniería electrónica y dar una solución a las problemáticas sociales a través de la innovación tecnológica.

Lisandro Moreno y Javier Alemán al lado de su robot, el cual será presentado en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Escuela de Talentos del Callao

Además, precisaron que cuentan con el apoyo del Gobierno Regional del Callao y de la Escuela de Talentos a fin de impulsar su proyecto y la realización del mismo, pues algunos componentes para la creación del robot son complicados de conseguir, pues no se encuentran en el país. Sin embargo, están encaminados para que la estructura funcione y sea viable.

"Estamos haciendo pruebas de manera real (...) Hemos buscado tener alianzas con entidades que trabajen con personas que tienen deficiencia auditiva. Por ello nos hemos aliado con el Órgano Regional para Discapacitados (OREDIS)", mencionó Lisandro Moreno, quien también reveló que están tomando clases de lenguaje de señas para tener un mayor entendimiento y compromiso tras su proyecto.

¿Cómo surge la idea del proyecto RIILS?

De acuerdo con Lisandro Moreno, la idea de construir este proyecto surge con la finalidad de empatizar y ayudar a la comunidad de personas sordas a fin de incluirlos en el ámbito social, laboral y educativo. De esta manera, los alumnos buscan cambiar esta situación a través de mecanismos que haga más viable su comunicación con el entorno. "Gracias a este robot podemos cumplir esta expectativa y apoyar a todos ellos para que surjan, independientemente de la discapacidad que puedan tener", sostuvo Moreno.

Robot ensamblado para traducir el lenguaje de señas. Foto: Escuela de Talentos del Callao.

Los obstáculos que superaron para realizar su proyecto

El principal obstáculo que enfrentaron los escolares fue conseguir los implementos necesarios para la creación del cuerpo de su robot, el cual consta en su mayor parte de impresiones en 3D. Cabe resaltar que sin dicha estructura, ambos estudiantes no podrían ingresar los motores para realizar el movimiento de las manos. Afortunadamente, la Escuela de Talentos tuvo un papel fundamental en impulsar el proyecto y hacerlo realidad.

Luego de un largo camino, ellos lograron obtener los implementos necesarios para imprimir y armar el robot pieza por pieza. Ambos coinciden que, pese a sus diferencias, han logrado trazar un mismo camino con un solo objetivo de cara a la feria internacional. "Detrás de un buen alumno, hay un buen docente", es la frase que destaca Javier Alemán al ver todo lo que ha avanzado junto con Lisandro. Por ello, agradeció al equipo de profesores que estuvieron apoyándolos en los aspectos que no conocían en torno a este ambicioso proyecto.

Acabar la secundaria es el camino hacia su futuro

Los escolares dejaron en claro que acabar la secundaria no significa que dejen el proyecto, pues su sueño es estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica y que el RIILS sea solo el inicio de un largo camino de innovaciones tecnológicas. Ambos se sienten totalmente orgullosos de representar al país en los Emiratos Árabes Unidos.

Fue el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) la que notificó a los alumnos que los estaba inscribiendo en la feria internacional en los Emiratos Árabes Unidos. "Por la viabilidad y potencialidad que tiene el proyecto", sostienen los escolares, revelando el motivo por el que su proyecto trascenderá tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Por último, Javier y Lisandro son conscientes que su viaje fuera del país representará un reto, no solo por el idioma, sino también por las costumbres y culturas que hay en otro continente. Pese a ello, los estudiantes se mostraron orgullosos de llevar el nombre del país en alto, pues son respaldados por sus familiares, educadores y autoridades.

