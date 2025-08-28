HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Sociedad

Cusco: obra de Hospital Antonio Lorena estaría concluida en diciembre

Avance de construcción de nosocomio llega a un 71%, sin embargo su funcionamiento recién empezaría a mediados del 2026.

Obra estaría cerca de ver la luz luego de años de retrasos. Foto: Luis Álvarez - La República.
Obra estaría cerca de ver la luz luego de años de retrasos. Foto: Luis Álvarez - La República.

La construcción del Hospital Antonio Lorena de Cusco muestra un significativo avance y registra un 71% de ejecución, según constató una reciente supervisión en las instalaciones del proyecto, considerado uno de los más importantes en el sur del país.

Durante una visita guiada a los medios de comunicación, se verificaron progresos en la fachada principal y el acceso del nosocomio, que cuenta con una moderna estructura termoacústica. En áreas como consultas externas y hospitalización, se observan trabajos de instalación de puertas, ventanas, mobiliario y acabados.

Además, en zonas críticas como radioterapia y los búnkeres destinados a aceleradores lineales, tomógrafos y equipos de braquiterapia, la infraestructura se encuentra lista para recibir la moderna tecnología biomédica.

El recorrido también incluyó áreas de alta complejidad como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN y UCI adultos), salas de parto y quirófanos, uno de ellos preparado para la instalación de un cineangiógrafo. En el auditorio del hospital se confirmó el almacenamiento de 602 equipos médicos que llegaron a Cusco para su instalación.

Según especialistas del Consorcio Stiler Ripconciv Tecnodil, el hospital contará con más de 19.900 equipos biomédicos provenientes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Hungría y Japón, 46 camas UCI y más de 400 camas de hospitalización.

Hospital funcionará a mediados del 2026

El arquitecto, Carlos Castro precisó que la obra civil concluirá en diciembre de 2025, pero su entrega y puesta en funcionamiento se prevén entre mayo y junio de 2026, una vez culminada la instalación del equipamiento, las pruebas técnicas y las capacitaciones al personal. Actualmente, más de 1.200 trabajadores se encuentran desplegados en los distintos frentes de la obra.

