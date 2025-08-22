El calendario del año escolar del Ministerio de Educación contiene los días feriados y académicos, incluso la suspensiones de clases escolares. | Foto: composición LR | Andina difusión

El calendario del año escolar del Ministerio de Educación contiene los días feriados y académicos, incluso la suspensiones de clases escolares. | Foto: composición LR | Andina difusión

El Día de Santa Rosa de Lima se conmemora el sábado 30 de agosto en Perú. Con motivo de esta fecha, varios ciudadanos acuden al Centro de Lima para visitar el pozo de los Deseos en el Santuario de Santa Rosa y participan de diversas actividades, como misas, procesiones y actos de caridad. Ante ello, varios padres de familia desean saber si los escolares tendrán clase el viernes 29 o si ese día será considerado descanso.

Cabe señalar que muchos devotos hacen sus peticiones y celebran con anticipación el día de la patrona de las enfermeras y de la Policía Nacional, debido a que el 30 de agosto las calles de Lima se llenan de personas.

Clases escolares este viernes 29 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció las fechas de las clases escolares desde el inicio de este 2025. En el calendario académico figuran las actividades programadas por el resto del año. Según dicha información, los estudiantes tendrán clases con normalidad el viernes 29 de agosto; es decir, no se suspenderán. Es preciso mencionar que, Minedu aún no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Calendario académico 2025 del Minedu

El calendario académico escolar 2025 del Minedu está organizado en bloques de semanas de gestión y semanas lectivas. Estos son los siguientes:

Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.

Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 19 de mayo (9 semanas).

Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio (9 semanas).

Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre (9 semanas).

Cuarto bloque de gestión: del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre (9 semanas).

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de octubre.

Feriados que restan en el 2025

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público.

