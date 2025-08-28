HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

¿Hasta cuándo persistirá el frío en Lima y qué distritos serán los más afectados? Esto dice Senamhi

El frío en Lima persistirá hasta el 31 de agosto, según la ingeniera Bremilda Andrea Sutizal del Senamhi, quien advirtió sobre altos niveles de humedad, además de nubosidad y lloviznas en la ciudad.

Senamhi recomienda a los ciudadanos usar ropa abrigadora, cuidar a los menores y estar atentos a las alertas de la entidad.
Senamhi recomienda a los ciudadanos usar ropa abrigadora, cuidar a los menores y estar atentos a las alertas de la entidad. | Foto: composición LR/Andina

En diálogo con La República, la ingeniera Bremilda Andrea Sutizal Sánchez, especialista en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mencionó que el frío en Lima persistirá hasta fin de mes, "se espera que continúe la presencia de nubosidad, lloviznas y el frío hasta el 31 de agosto", precisó.

Y es que de acuerdo con Sutizal, el descenso de la temperatura en la capital se debe al incremento de los vientos del sur y la intensificación de la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur. En ese sentido, la especialista del Senamhi indicó que antes de la ocurrencia de dichos fenómenos, la entidad emitió el aviso 302, el cual advierte de las consecuencias previamente señaladas.

PUEDES VER: Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

lr.pe

Senamhi: estos serán los distritos más afectados por el frío en Lima

Según la especialista del Senamhi, los distritos más afectados serán aquellos que se ubican al centro y norte de Lima, entre las que destacan los siguientes:

  • Puente Piedra
  • Cercado de Lima
  • Carabayllo
  • Comas
  • Los Olivos
  • Rímac
  • Callao
  • Breña
  • Jesús María
  • Lince

No obstante, es importante mencionar que según indicó Sutizal se espera también la presencia de brillo solar "especialmente durante las tardes de los últimos días del mes, específicamente el 30 y 31 de agosto en los distritos limeños del este". De ahí que aquellas zonas que presentarán este fenómeno son San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Santa Anita y El Agustino, entre otros tantos.

PUEDES VER: Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

lr.pe

Recomendaciones de Senamhi ante el descenso de temperaturas en Lima

Finalmente, la especialista de Senamhi brindó recomendaciones que deben adoptar los ciudadanos debido a la presencia de nubosidad, lloviznas y neblina. Respecto a lo último mencionado, Sutizal exhortó a los conductores a tener mayor cuidado debido a la visión reducida que podrían sufrir por la niebla en las vías.

Del mismo modo, aconsejó llevar ropa abrigadora ligera, cuidar a los menores y estar atentos a los cambios en el tiempo y a los avisos de Senamhi. "También deben estar atentos a las alertas de la entidad ya que por allí se comunica de forma oportuna acerca de los fenómenos climáticos en el país", puntualizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevo fenómeno peligroso en 10 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de temperatura diurna

Nuevo fenómeno peligroso en 10 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de temperatura diurna

LEER MÁS
Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

LEER MÁS
Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

Ciberdelincuentes intentan robar fondos de cuenta bancaria de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

Persecución a balazos en Evitamiento: PNP y serenazgo capturan a dos sicarios tras asesinar a chofer en El Agustino

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota