Senamhi recomienda a los ciudadanos usar ropa abrigadora, cuidar a los menores y estar atentos a las alertas de la entidad. | Foto: composición LR/Andina

Senamhi recomienda a los ciudadanos usar ropa abrigadora, cuidar a los menores y estar atentos a las alertas de la entidad. | Foto: composición LR/Andina

En diálogo con La República, la ingeniera Bremilda Andrea Sutizal Sánchez, especialista en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mencionó que el frío en Lima persistirá hasta fin de mes, "se espera que continúe la presencia de nubosidad, lloviznas y el frío hasta el 31 de agosto", precisó.

Y es que de acuerdo con Sutizal, el descenso de la temperatura en la capital se debe al incremento de los vientos del sur y la intensificación de la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur. En ese sentido, la especialista del Senamhi indicó que antes de la ocurrencia de dichos fenómenos, la entidad emitió el aviso 302, el cual advierte de las consecuencias previamente señaladas.

Senamhi: estos serán los distritos más afectados por el frío en Lima

Según la especialista del Senamhi, los distritos más afectados serán aquellos que se ubican al centro y norte de Lima, entre las que destacan los siguientes:

Puente Piedra

Cercado de Lima

Carabayllo

Comas

Los Olivos

Rímac

Callao

Breña

Jesús María

Lince

No obstante, es importante mencionar que según indicó Sutizal se espera también la presencia de brillo solar "especialmente durante las tardes de los últimos días del mes, específicamente el 30 y 31 de agosto en los distritos limeños del este". De ahí que aquellas zonas que presentarán este fenómeno son San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Santa Anita y El Agustino, entre otros tantos.

Recomendaciones de Senamhi ante el descenso de temperaturas en Lima

Finalmente, la especialista de Senamhi brindó recomendaciones que deben adoptar los ciudadanos debido a la presencia de nubosidad, lloviznas y neblina. Respecto a lo último mencionado, Sutizal exhortó a los conductores a tener mayor cuidado debido a la visión reducida que podrían sufrir por la niebla en las vías.

Del mismo modo, aconsejó llevar ropa abrigadora ligera, cuidar a los menores y estar atentos a los cambios en el tiempo y a los avisos de Senamhi. "También deben estar atentos a las alertas de la entidad ya que por allí se comunica de forma oportuna acerca de los fenómenos climáticos en el país", puntualizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.