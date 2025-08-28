HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 28 de agosto
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
Notas relacionadas
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
La Tinka de miércoles 27 de agosto: resultados de sorteo

La Tinka de miércoles 27 de agosto: resultados de sorteo

LEER MÁS
Ciberdelincuentes clonan tu voz y vacían tus cuentas: la nueva modalidad de estafa con inteligencia artificial

Ciberdelincuentes clonan tu voz y vacían tus cuentas: la nueva modalidad de estafa con inteligencia artificial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

Nicanor Boluarte reaparece tras allanamiento y ataca a la Fiscalía: "Es un abuso de poder"

Trump aparece con moretones en las manos y genera preocupación por su estado de salud: ¿qué dicen los médicos?

Sociedad

Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé desde el 27 de agosto por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres

Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres

Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas: bomberos atienden incidente

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Nicanor Boluarte reaparece tras allanamiento y ataca a la Fiscalía: "Es un abuso de poder"

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Juan José Santiváñez reaparece y evita pronunciarse por allanamientos en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota