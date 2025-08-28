Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ALAO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
BELLAVISTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
CHAZUTA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
JUANJUI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
LAMAS - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
MOYOBAMBA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
NARANJILLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
NUEVO LIMA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
PACAYZAPA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
PACHIZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PELEJO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
PILLUANA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
POLVORA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
viernes, 29 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
SAN PABLO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
SAPOSOA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado al atardecer.
SAUCE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.
TARAPOTO - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
31ºC
22ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado en las primeras horas de la mañana.
TOCACHE - SAN MARTIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía.
viernes, 29 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana.