Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
viernes, 29 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.