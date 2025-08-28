Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; ráfagas de viento.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
viernes, 29 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; heladas y ráfagas de viento.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 29 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día ; neblina.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde ; ráfagas de viento.