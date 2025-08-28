HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 28 de agosto
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

AGUAYTIA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

ATALAYA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

CURIMANÁ - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

PUCALLPA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

PUERTO ESPERANZA - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

SAN ALEJANDRO - UCAYALI

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
Notas relacionadas
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
La Tinka de miércoles 27 de agosto: resultados de sorteo

La Tinka de miércoles 27 de agosto: resultados de sorteo

LEER MÁS
Ciberdelincuentes clonan tu voz y vacían tus cuentas: la nueva modalidad de estafa con inteligencia artificial

Ciberdelincuentes clonan tu voz y vacían tus cuentas: la nueva modalidad de estafa con inteligencia artificial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Descubrieron en el caribe un raro tiburón naranja de 2 metros con ojos blancos y los científicos ya saben por qué tiene ese color

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Río Negro de San José vs Peñarol EN DIRECTO: sigue AQUÍ el partido por la Copa AUF Uruguay

Sociedad

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: PNP capturó a presuntos asesinos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota