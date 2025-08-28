Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.