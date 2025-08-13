HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

El último día de esta semana se realizará un evento temático en el Parque de las Leyendas desde horas de la mañana.

Conoce quiénes serán los beneficiarios de las entradas gratis. Foto: Gerson Cardoso/LR
Conoce quiénes serán los beneficiarios de las entradas gratis. Foto: Gerson Cardoso/LR

"Ciudad Gótica te espera", anuncia en redes. Este domingo 17 de agosto, se llevará a cabo un importante evento en el Parque de las Leyendas. Los visitantes podrán disfrutar de la actividad en el marco del Día del Niño 2025. En consecuencia, el parque otorgará entradas gratis solo para un grupo de personas. A continuación, se detallará quiénes podrán adquirirlas y en qué sedes.

Es importante destacar que todos los años, durante el mes de agosto, el lugar organiza diversas actividades recreativas. En el 2024, destacaron talleres de reciclaje y origami, gynkanas y otros juegos para niños y adultos.

PUEDES VER: Festi Cómic Perú 2025: lo mejor del anime y música se unen en la Explanada Agua Dulce

lr.pe

Festival temático en el Parque de las Leyendas este 2025

Para este 17 de agosto, se celebrará el festival 'Batifest'. Este es un evento temático basado en el popular personaje Batman. Habrá una zona market, bandas de rock tocando música, show infantil y un concurso de cosplayers.

Bajo este contexto, solo aquellos que lleguen disfrazados como Batman podrán ingresar de forma gratuita al establecimiento. Esta disposición será válida solo para las primeras 25 personas y se realizará en la sede de Huachipa, informó vía Instagram.

PUEDES VER: 'Amores de peña, el musical criollo' reúne en el escenario a Érika Villalobos, Hugo Salazar y Francisco Luna

lr.pe

¿Por qué se festeja el Día del Niño?

El 'Batifest' se alina con las celebraciones del popular sitio por el Día del Niño. Dicha fecha es festiva en Perú y se celebra cada tercer domingo de agosto para resaltar la importancia de la educación, bienestar y amor que se le brinda a los menores de edad a nivel mundial.

Dicha celebración es reconocida de modo internacional y oficializada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fiestas Patrias en el Parque de las Leyendas: conciertos, talleres y shows gratis este 28 y 29 de julio

Fiestas Patrias en el Parque de las Leyendas: conciertos, talleres y shows gratis este 28 y 29 de julio

LEER MÁS
Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por Fiestas Patrias este 28 y 29 de julio: ¿para quiénes?

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por Fiestas Patrias este 28 y 29 de julio: ¿para quiénes?

LEER MÁS
Arquitecto sobre construcción de Arena de Lima en el Parque de las Leyendas: "Es difícil controlar el ruido"

Arquitecto sobre construcción de Arena de Lima en el Parque de las Leyendas: "Es difícil controlar el ruido"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS
Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

Camión se vuelca tras chocar con bus en Ancón: accidente deja un herido y caos vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Sociedad

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 13 de agosto, según IGP?

Perú tiene el segundo internet fijo más rápido de Sudamérica

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota