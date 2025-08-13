"Ciudad Gótica te espera", anuncia en redes. Este domingo 17 de agosto, se llevará a cabo un importante evento en el Parque de las Leyendas. Los visitantes podrán disfrutar de la actividad en el marco del Día del Niño 2025. En consecuencia, el parque otorgará entradas gratis solo para un grupo de personas. A continuación, se detallará quiénes podrán adquirirlas y en qué sedes.

Es importante destacar que todos los años, durante el mes de agosto, el lugar organiza diversas actividades recreativas. En el 2024, destacaron talleres de reciclaje y origami, gynkanas y otros juegos para niños y adultos.

Festival temático en el Parque de las Leyendas este 2025

Para este 17 de agosto, se celebrará el festival 'Batifest'. Este es un evento temático basado en el popular personaje Batman. Habrá una zona market, bandas de rock tocando música, show infantil y un concurso de cosplayers.

Bajo este contexto, solo aquellos que lleguen disfrazados como Batman podrán ingresar de forma gratuita al establecimiento. Esta disposición será válida solo para las primeras 25 personas y se realizará en la sede de Huachipa, informó vía Instagram.

¿Por qué se festeja el Día del Niño?

El 'Batifest' se alina con las celebraciones del popular sitio por el Día del Niño. Dicha fecha es festiva en Perú y se celebra cada tercer domingo de agosto para resaltar la importancia de la educación, bienestar y amor que se le brinda a los menores de edad a nivel mundial.

Dicha celebración es reconocida de modo internacional y oficializada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.