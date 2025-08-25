La víctima logró escapar y denunció el caso ante las autoridades. | Foto: composición LR/Liubomir Fernández / URPI-LR

En Puno, una discusión casi termina en tragedia para una madre de familia. Yasmani Pacori (29), expareja de la víctima, fue detenido por intentar asesinar a la fémina, quien es su pareja y madre de sus hijos.

Según la agraviada, el problema se originó porque discutieron por el dinero que Pacori debía desembolsar para la manutención de sus hijos. Cabe señalar que de acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mujer logró escapar, evitando así el intento de feminicidio.

Intento de feminicidio en Puno: PNP detuvo a Yasmani Pacori

La agraviada denunció el caso y Yasmani Pacori fue detenido en inmediaciones del parque el Triciclista en Juliaca. Trascendió que al momento de su intervención no puso resistencia, pero trató de negar los cargos vinculados al delito mencionado previamente.

El fiscal Basilio Auma Pari, de la primera fiscalía provincial penal corporativa de San Román – Juliaca, inició la investigación contra este sujeto por tentativa de feminicidio.

Es importante mencionar que tras ser retenido en la comisaría de la zona, Pacori reconoció ante los efectivos PNP haber rociado con líquidos inflamables a la madre de sus hijos; no obstante, dijo que su propósito no era causarle daño, solo temor.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

