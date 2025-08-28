Desde el penal de Aucallama, en Huaral, alias 'Tito', reaparece con más extorsiones a transportistas de la ruta Lima-Callao. El chofer afectado señala que, al finalizar su habitual ruta en el cruce de las avenidas Perez Salmón y Santa Rosa, cerca de la 1:00 a. m. de este jueves, se percató de un artefacto explosivo acompañado de un inusual circuito eléctrico en el asiento posterior de la combi que maneja, así como una nota escrita.

Según las declaraciones que brindó para Latina, el chofer se disponía a limpiar su unidad cuando encontró estos objetos, y, en total desconocimiento, los terminó manipulando.

'Tito' envía explosivo y nota extorsiva a chofer en el Callao

"Esta es una advertencia y pequeña muestra de mi poder. Para todas las combis de la ruta avenida Colonial Lima-Callao. A la próxima será un chofer y un cobrador muertos si no se alinean", se lee en la nota enviada por alias 'Tito' desde su celda en Huaral. La misiva iba acompañada de un número de WhatsApp y la firma del delincuente, identificado por la Policía nacional como Miguel ángel Marin Mazzeti, de 26 años.

Según señaló el conductor de la unidad, la empresa Colonial S.A.C. habría estado pagando un cupo de S/10 ante las amenazas. Además, relató cómo sucedieron los hechos. "Lo encontré en el asiento de atrás, cuando lo veo digo "¿qué es esto?" Y opté por agarrarlo. Vi que tenía unos cables y me di cuenta de que parecía una bomba. Quedé asustado e impresionado. Salí del carro, caminé un poco y la puse allí (en la calle)", indicó el conductor.

Momentos más tarde, personal de Serenazgo de la Municipalidad del Callao llegaron al lugar para prestar su ayuda. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) tuvieron que manipular el objeto y terminar detonándolo de manera segura.

Última amenaza de alias 'Tito' se registró en julio de 2025

Hace aproximademente un mes, alias 'Tito' envió otro mensaje extorsivo a uno de los conductores de la misma ruta en el Callao. "Comunicado a las empresas San Benito de Palermo y a la empresa Consorcio vía Colonial, a todas las unidades que hacen la ruta Lima - Callao, 2 de mayo, Universitaria, se les comunica que desde el día 07 de julio pagaran 10 soles. Si hacen caso omiso a este comunicado comenzaré a matar chofer por chofer como lo hice con la línea B, no se hagan matar por 10 soles", se lee en la misiva.

Es importante recordar que este delincuente se encuentra recluído en el penal Aucallama desde noviembre de 2024, luego de que dos sicarios capturados por los agentes admitieran haber seguido órdenes de 'Tito', quien desde ese momento ya operaba desde su celda.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

