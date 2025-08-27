Ante amenazas extorsivas a más de 450 colegios, Mininter promete reforzar seguridad

Guido Quintanilla se reunió con el Mininter Carlos Malaver para ver el tema de seguridad en los colegios.

Amador –su nombre es ficticio por seguridad- rompe en llanto. Es director de un colegio particular en Comas, trata de mantenerse sereno al recordar el mensaje extorsivo, con amenazas de muerte, que le llegó al celular, Él sabía que lo que realmente estaba en juego no era el dinero que le exigían: era su vida, la de sus maestros y la de sus alumnos.

La amenaza que recibió aún lo persigue: “Si no pagas iremos por tus alumnos”, fue uno de los aterradores mensajes que recibió de ‘Los Injertos del Cono Norte’ que le pedían 20 mil soles “para su tranquilidad y la de sus alumnos”.

Le voy a dar veinticuatro horas. Si no, tocaré la puerta de cada uno de su familia insistieron”. El mensaje estuvo acompañado de fotografías de los familiares del docente.

Amador sobrevivió, pero no insistió con la denuncia. Como él, decenas de maestros callan. Tienen razones para hacerlo. “Dijeron que tenían contactos la Policía. Que si yo hablaba, ellos se iban a enterar”, explica.

La violencia ya no solo merodea las calles de Lima y del interior del país, se ha instalado en los colegios particulares donde las bandas delictivas disputan una guerra por el control del territorio para las extorsiones.

MÁS DE 400 COLEGIOS

El dirigente señaló que en el 2024 se registraron entre 300 y 320 escuelas extorsionadas, y que de febrero a abril se este año se había reportado más de 450.

Quintanilla advirtió hace unos días que no encontraban respuestas de las autoridades ante las amenazas de extorsión, lo que llevó a varios directores a optar por clases virtuales para proteger a estudiantes, docentes y administrativos.

El presidente de la Anacopri indicó que la situación se agravó este año y advirtió que, de no recibir respuestas del gobierno, podrían cerrar colegios a nivel nacional.

También expresó su preocupación ante la posibilidad de pasar a clases virtuales cuando algunos estudiantes tienen acceso limitado a herramientas tecnológicas. "No todos los padres cuentan con buenas computadoras o laptops", indicó en RPP.

La reunión con el ministro del Interior se dio luego de que, en distintas oportunidades solicitara exponer el problema a la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, y los ministros de Defensa e Interior.

Quintanilla manifestó que las dificultades para presentar denuncias se presentan en las comisarías, donde se exige evidencias concretas como videos o incidentes graves para proceder.

"Se han mostrado cartas y mensajes de extorsión, pero nos dicen ‘vuelvan, vamos a analizar’. Parece que necesitan un muerto para actuar", dijo.

Esta falta de acción ha generado desconfianza entre los promotores educativos, muchos de los cuales evitan denunciar por temor a represalias, señaló.

REUNIÓN CON EL MININTER

Después de 5 meses de que Amador recibiera las amenazas extorsivas el gobierno parece tomar en serio el asunto.

Esta mañana el ministro del Interior, Carlos Malaver, junto a la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia de la Cruz, se reunió con el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), Guido Quintanilla Gómez, para reforzar la seguridad en centros educativos.

Además de la implementación de cuadernos de control del resguardo policial y de una coordinación más estrecha con la Asociación Nacional de Colegios Privados, el titular del Mininter señaló que impulsará capacitaciones virtuales en materia de prevención y denuncia de este delito.

Guido Quintanilla, había manifestado que los responsables de más de 150 colegios han sido amenazados en Lima y Callao.

Quintanilla dijo que, ante esta situación, la Anacopri propone dotar a las comisarías de cámaras de seguridad y televisores para monitorear los colegios en tiempo real, buscando garantizar la seguridad de las instituciones.

DEBE SER UN LUGAR SEGURO

Entre tanto, los padres de familia piensan que las escuelas y los colegios deberían ser los lugares más seguros para que un niño o un adolescente aprenda y desarrolle sus habilidades.

Sin embargo, la compleja situación de violencia que vive el país, debido a la penetración de grupos delictivos, está provocando inseguridad y vulnerabilidad no solo para los menores de edad sino también para los profesores que están siendo sujetos de amenazas, extorsión e intimidación dentro y fuera de los planteles.

“Este alarmante repunte de la violencia sigue afectando de forma grave la vida de niños, niñas y jóvenes. Además, es alarmante el creciente número de profesores y directores de colegios que están siendo amenazados, extorsionados y hasta asesinados”, precisó el exdirector PNP, Eduardo Pérez Rocha.