Ecuador cierra la frontera con Perú
Sociedad

"El sistema de rehabilitación ha fracasado": trabajadores de centro juvenil Miguel Grau cumplen 8 días de huelga en Piura

Los manifestantes solicitaron mejores condiciones laborales y salariales. Además, se opusieron a la propuesta del gobierno de Jerí de unificarlos con el INPE.


Los trabajadores también denunciaron hacinamiento en el Centro Juvenil Miguel Grau. Foto: Almendra Ruesta, La República
Los trabajadores también denunciaron hacinamiento en el Centro Juvenil Miguel Grau. Foto: Almendra Ruesta, La República

Los trabajadores del Centro Juvenil Miguel Grau, en Piura, realizaron un plantón frente al establecimiento como parte del octavo día de huelga nacional. Los manifestantes solicitaron mejoras laborales, salariales y de infraestructura. Asimismo, se pronunciaron en contra de la propuesta realizada por el gobierno de José Jerí, desde donde se ha planteado la unificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronasej).

Jorge Alvarado, secretario general del Sindicato Mixto de los Trabajadores de Centros Juveniles, afirmó que no se cuenta con los recursos adecuados para lograr la rehabilitación de los adolescentes que llegan hasta el establecimiento, por lo que define al actual sistema como "un fracaso".

"Las autoridades solo envían sentenciados a los menores, pero no sé preocupan en qué condiciones llevarán una rehabilitación. El presidente se preocupa por visitar los penales, pero no se interesa por los lugares donde nace la delincuencia", comentó Alvarado.

Denuncian hacinamiento en centro Miguel Grau

En esa línea, explicó que al menos 150 menores y jóvenes viven en condición de hacinamiento al interior del Centro Miguel Grau, ya que el local en su momento fue entregado para acoger a un poco más de 40 infractores. El lugar carecer de comedor y no permite separar a los mayores de edad de los más jóvenes.

"Hay menores sentenciados por delitos de alta peligrosidad que deberían ir a un Programa de Intervención Intensiva, hoy ese programa aquí en Piura son tres celdas donde les pasan la comida por una reja. ¿En esas condiciones quien se puede rehabilitar? (...) Acá hay menores que entran por otros delitos y terminan cayendo en las drogas", aseveró Alvarado.

Por otro lado, el dirigente explicó que solo cuentan con 4 psicólogos, 4 docentes (Educación Básica Regular) y tres asistentes sociales, los que no se dan abasto para atender a toda la población del centro juvenil. Añadió que el establecimiento no posee los espacios o herramientas adecuadas para las clases técnicas.

Por último, el manifestante sostuvo que al menos un 60% de los trabajadores del centro juvenil ganan menos de 2.000 soles, lo que los lleva a vivir en una condición de precariedad.

