Sociedad

Caen ‘Los Manos de Seda’, banda que robaba maletas en el aeropuerto Jorge Chávez haciéndose pasar por pasajeros

La intervención de la PNP fue posible gracias a denuncias de ciudadanos extranjeros y grabaciones de seguridad que visualizaron el modus operandi del grupo, actuando en áreas de alto tránsito entre pasajeros.

Detienen a banda que se dedicaba a robar maletas en el aeropuerto Jorge Chávez. Foto: composición LR
Detienen a banda que se dedicaba a robar maletas en el aeropuerto Jorge Chávez. Foto: composición LR

La Policía Nacional logró desarticular a 'Los Manos de Seda', una banda criminal dedicada al robo de equipajes dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao. El grupo operaba aprovechando la congestión de pasajeros y utilizaba una modalidad sigilosa que les permitía sustraer objetos de valor en cuestión de minutos, sin levantar sospechas.

La intervención se produjo luego de la denuncia de ciudadanos extranjeros que notaron la desaparición de sus pertenencias poco antes de abordar su vuelo. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar el accionar delictivo y ubicar a los responsables.

PUEDES VER: Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Robos silenciosos en zonas de alto tránsito

Según las investigaciones policiales, los integrantes de la banda se desplazaban por áreas comunes del terminal aéreo fingiendo ser pasajeros en espera. Aprovechaban momentos de distracción, como revisiones de documentos o el acomodo de equipajes, para abrir maletas o retirar objetos sin que las víctimas lo advirtieran.

El método empleado les permitía actuar con rapidez y discreción, lo que dificultaba su detección inmediata. En varios casos, las víctimas recién se percataban del robo cuando ya se encontraban a bordo de la aeronave o al llegar a su destino.

Denuncia de turistas permitió la captura

El caso fue revelado tras la denuncia de dos ciudadanos daneses, quienes alertaron a las autoridades sobre la sustracción de pertenencias dentro del aeropuerto. A partir de esta información, agentes especializados iniciaron un seguimiento que incluyó la revisión de grabaciones y la identificación de patrones de movimiento de los sospechosos.

Las investigaciones terminaron con la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda, quienes fueron intervenidos en flagrancia. Durante el operativo, se recuperaron objetos que habrían sido robados minutos antes.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de hurto agravado. Las autoridades no descartan que el grupo haya actuado en otros episodios similares. Desde la Policía se exhortó a los pasajeros a mantener vigilancia constante sobre su equipaje y reportar de inmediato cualquier incidente.

