HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Sociedad

Fiscalía condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Los efectivos de la PNP fueron hallados culpables de cometer abusos durante una detención arbitraria ocurrida en 2008, agresiones realizadas en base a su identidad y orientación sexual.

Caso Azul Rojas: dictan 17 años de prisión efectivas a policías. Foto: composición LR
Caso Azul Rojas: dictan 17 años de prisión efectivas a policías. Foto: composición LR | composición LR

La Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de 17 años de prisión efectiva contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León, hallados culpables de los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada contra Azul Rojas, ciudadana trans que sufrió estos ataques por parte de los efectivos. Los hechos ocurrieron en el año 2008, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, y fueron considerados por el Ministerio Público como graves violaciones a los derechos humanos.

La sentencia fue posible tras el trabajo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal adjunta provincial, Ketty Garibay Mascco, quien logró acreditar durante el juicio oral la responsabilidad penal de los acusados. De acuerdo con la acusación fiscal, los policías incurrieron en una detención arbitraria, así como en maltratos físicos y psicológicos, además de una agresión sexual cometida contra la víctima mientras se encontraba bajo custodia.

TE RECOMENDAMOS

LAS FIGURAS QUE NO IRÁN A LAS ELECCIONES 2026 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Acusación por crimen organizado impide a Azul Rojas declarar en juicio presencial contra policías que la agredieron

lr.pe

Ministerio Público sentencia a tres policías

Según lo expuesto en el proceso judicial, los actos de violencia fueron perpetrados como una forma de castigo, debido a que la víctima no proporcionó la información que los agentes exigían. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que los abusos estuvieron motivados por un trato discriminatorio, orientado a denigrar a Azul Rojas por su orientación sexual, lo que agravó la conducta de los procesados y reforzó la calificación de los delitos imputados.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que permitieron reconstruir los hechos y demostrar el uso indebido del poder policial. Estos incluyeron testimonios, pericias y otros medios de prueba que evidenciaron la violencia ejercida contra la agraviada en un contexto de total indefensión. El tribunal concluyó que los acusados actuaron de manera concertada y abusaron de su condición de funcionarios públicos, vulnerando derechos fundamentales.

Varios años del caso Azul Rojas

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que los policías responsables de la agresión contra Azul Rojas sean procesados y sancionados; sin embargo, recién cinco años después se ha iniciado el juicio oral en el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Además, en su momento la defensa legal de la activista ha solicitado una reparación civil, argumentando que los hechos de tortura y violencia motivados por prejuicio causaron graves daños físicos y emocionales. Según Promsex, organización que acompaña el caso, la agresión incluyó insultos y castigos dirigidos a su identidad y orientación sexual. En busca de justicia, Azul envió una carta a la fiscal de la Nación solicitando el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH, ya que su situación de clandestinidad le ha impedido acceder a los tratamientos médicos y psicológicos dispuestos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

Peruanos víctimas de suplantación de identidad enfrentan procesos judiciales

LEER MÁS
Detienen a cuatro agentes del INPE acusados de torturar a reo: Fiscalía allana sus viviendas y abre investigación por abusos físicos en Puno

Detienen a cuatro agentes del INPE acusados de torturar a reo: Fiscalía allana sus viviendas y abre investigación por abusos físicos en Puno

LEER MÁS
Juan José Santiváñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

Juan José Santiváñez bajo la lupa fiscal: testigo revela que siguió dirigiendo su estudio jurídico siendo ministro

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

LEER MÁS
Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

LEER MÁS
Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900

Cae mafia que usaba bebés para estafar a turistas en Miraflores: exigían latas de leche en fórmula por más de S/900

LEER MÁS
Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

Cae red criminal que entregaba brevetes a postulantes sin asistir a exámenes

LEER MÁS
Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025