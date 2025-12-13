HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Sociedad

Nueva propuesta legal busca procesar penalmente a quien no devuelva yapeos enviados por error en Perú

El proyecto busca establecer protocolos para entidades financieras y operadoras de billeteras digitales, bajo la supervisión de la SBS ante estas situaciones.

El proyecto sanciona a quienes no devuelvan transferencias por error vía Yape y Plin
El proyecto sanciona a quienes no devuelvan transferencias por error vía Yape y Plin | Foto: Freepik/ Composición LR

El congresista Carlos Enrique Alva, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a las personas que se queden con dinero ajeno recibido por error a través de billeteras digitales como Yape o Plin. La iniciativa propone regular la restitución de fondos transferidos equivocadamente mediante operaciones electrónicas y plantea incorporar un nuevo tipo penal para castigar la retención dolosa de recursos electrónicos que no pertenecen al receptor.

Asimismo, el proyecto contempla establecer protocolos y obligaciones para las entidades financieras, operadoras de billeteras digitales y emisoras de dinero electrónico. Además, se busca fortalecer la supervisión administrativa por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sobre estas operaciones erróneas, con el fin de garantizar la protección de los usuarios.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Hombre acosó a su expareja por Yape al enviarle céntimos como mensajes y terminó sentenciado por Corte Superior en Arequipa

lr.pe

Sanciones penales y procedimiento administrativo ante retención de dinero

La iniciativa establece que, cuando el valor retenido exceda las 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a aproximadamente S/26.750, la persona responsable será sancionada con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. No obstante, si el monto retenido es menor a la mitad de una Remuneración Mínima Vital, el caso será tratado por la vía administrativa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SBS.

Entre las medidas administrativas se contempla la activación de un procedimiento de reclamo dentro de las primeras 24 horas desde reportado el error. Asimismo, se podrá disponer la retención provisional de los fondos hasta por 15 días calendario. Finalmente, la entidad financiera deberá emitir una resolución interna definitiva en un plazo máximo de 10 días hábiles.

PUEDES VER: Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

lr.pe

Reclamos por transferencias erróneas tendrán plazos fijos y verificación reforzada

Las entidades financieras estarán autorizadas a restringir temporalmente el acceso a los fondos cuando existan elementos que sugieran una transferencia por equivocación. En estos casos, se notificará de inmediato tanto a quien envió el dinero como a quien lo recibió. Asimismo, deberán remitir a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y otras entidades competentes la información necesaria para facilitar la identificación y recuperación del monto. Esta institución será la encargada de establecer el procedimiento aplicable para estos casos, incluyendo los plazos que aseguren una atención eficiente.

Entre los tiempos obligatorios, se considera la suspensión preventiva de fondos en un máximo de 12 horas desde que se presenta el reclamo, la notificación al receptor dentro de las primeras 24 horas, y la emisión de una resolución definitiva en los siguientes 10 días hábiles. Para que el reclamo sea válido, se exigirá evidencia del error, una declaración jurada del remitente y documentación complementaria. A su vez, el receptor tendrá derecho a ser notificado de inmediato, presentar descargos en un plazo de 7 días hábiles y acceder al mecanismo de mediación del Indecopi. Además, en caso de aprobarse la norma, se requerirá verificación reforzada para operaciones que superen 1 UIT (S/5.350).

Notas relacionadas
Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

LEER MÁS
Hombre acosó a su expareja por Yape al enviarle céntimos como mensajes y terminó sentenciado por Corte Superior en Arequipa

Hombre acosó a su expareja por Yape al enviarle céntimos como mensajes y terminó sentenciado por Corte Superior en Arequipa

LEER MÁS
Yape activa nueva función para que usuarios puedan denunciar cuentas de extorsionadores: ¿cómo activarla?

Yape activa nueva función para que usuarios puedan denunciar cuentas de extorsionadores: ¿cómo activarla?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

Feminicida Joran van der Sloot es hallado en grave estado dentro de su celda en penal de Challapalca

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

San Marcos suspende verbenas y fiestas en ciudad universitaria tras polémica actividad con strippers

LEER MÁS
Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

Madre del payasito ‘Tuki Tuki’ denuncia que extorsionadores le advirtieron: "No vayas a la PNP de Huaycán, está con nosotros"

LEER MÁS
Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025