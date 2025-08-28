HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionador se mutila los dedos de la mano al detonar artefacto explosivo en farmacia en Comas

Tras la detonación, el sujeto intentó huir a bordo de una mototaxi, pero por la gravedad de sus heridas optó por pedir ayuda. Fue trasladado a un hospital cercano de Comas

Explosivo le 'voló' dedos de la mano izquierda durante la detonación. Foto: Composición LR/Latina
Explosivo le 'voló' dedos de la mano izquierda durante la detonación. Foto: Composición LR/Latina

Un presunto extorsionador perdió los dedos de su mano izquierda al detonar un artefacto explosivo contra una farmacia ubicada en el distrito de Comas. El hecho sucedió en el cruce de la avenida Universitaria con la avenida Belaúnde durante la noche del miércoles 27 de agosto.

De acuerdo con testigos, el hombre llegó a bordo de una mototaxi y se dirigió a la fachada del local para activar un potente explosivo que acabó por explotarle en una de sus manos. Tras no poder huir, optó por suplicar ayuda. Restos de sus dedos quedaron tirados en el pavimento.

Delincuente se voló la mano al detonar explosivo

Miembros del Serenazgo y la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y le prestaron los primeros auxilios, para luego trasladarlo al Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Comas, donde se reportó que su diagnóstico es delicado.

El sujeto fue identificado como Moisés Sosa Bejarano de 23 años, el cual permanece bajo la custodia de la comisaría de la Pascana, según Latina Noticias.

Farmacia sería víctima de extorsión

La explosión del artefacto logró dañar parte de la fachada del establecimiento, agentes del la Policía cercaron la zona para realizar las primeras diligencias. Asimismo, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) también estuvo presente. De acuerdo con los primeros reportes, la farmacia dañada estaría siendo víctima de extorsión.

