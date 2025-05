La madrugada de este 29 de mayo, unos sujetos detonaron un explosivo en los exteriores del supermercado Vega en San Martín de Porres (SMP). Sin embargo, este artefacto afectó otro negocio que pareciera ser parte del establecimiento mencionado. Ante lo ocurrido, los comerciantes pidieron mayor seguridad en la zona por parte de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la implementación de medidas para combatir la delincuencia y criminalidad en el país.

Tras este acto delictivo, los efectivos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes y pidieron declaraciones de los testigos y de las personas afectadas con el fin de conocer a detalle sobre lo ocurrido y de identificar a los responsables. Por su parte, los dueños del negocio dañado por el explosivo informaron que no han recibido ningún mensaje extorsivo por parte de delincuentes.

"Yo vivo cerca. Cuando escuché una fuerte explosión, vine y vi lo sucedido. A mí nunca me han pedido nada. Ni un sol. Jamás. Me ha sorprendido lo que ha pasado. Me he asustado", manifestó la dueña del negocio afectado.

Extorsionadores detonan explosivo en supermercado Vega en SMP

En San Martín de Porres, sujetos lanzaron un explosivo hacia el local comercial Vega. La detonación ocasionó el desprendimiento de parte del toldo del establecimiento y afectó la puerta de metal de un negocio cercano. Ante lo ocurrido, la PNP investiga si este ataque habría sido dirigido hacia el supermercado o hacia el pequeño negocio. Hasta el momento, las autoridades presumen que los delincuentes habrían atentado contra la Corporación Vega, tal como lo hicieron en contra de su local en Comas.

Cabe señalar que, el miércoles 28 de mayo, delincuentes lanzaron un artefacto explosivo en las afueras del almacén de Vega. Este preciso momento fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en los exteriores del establecimiento.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.