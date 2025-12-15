HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

'It: Welcome to Derry' funciona como una precuela de las dos películas de 'It' y aborda los orígenes de la entidad malévola conocida como Pennywise.  

Final explicado de 'It: Welcome to Derry' Foto: Composición LR
'It: Welcome to Derry', basada en el libro de Stephen King, estrenó su último el domingo 14 de diciembre en la plataforma de HBO Max. La serie de terror, catalogada como uno de los mejores estrenos de la historia del servicio de streaming, funciona como una precuela de las dos películas de 'It' y aborda los orígenes de la entidad malévola conocida como Pennywise.

En su episodio final, la historia se sitúa después de la tragedia del Black Spot. El ejército, al quemar un fragmento del lugar de origen de la entidad, despierta accidentalmente a Pennywise. Esta acción rompe el equilibro, provocando que el payaso deje de esconderse y actué sin restricciones. entidad en forma de payaso malvado tras quemar.

PUEDES VER: A qué hora sale el capítulo 8 de ‘IT: Welcome to Derry’ y dónde ver la serie del payaso Pennywise en español latino

¿Qué pasa el final de 'It: Welcome to Derry'?

En el último capítulo vemos a Pennywise encerrando a los estudios mientras usa al director de la escuela a su antojo y desata una masacre, devorando niños y sometiendo a otros gracias a las Deadlights. Todo esto ocurre mientras la entidad esta sumergido en un río helado y una densa niebla.

Lily, Ronnie y Marge arman un plan para rescatar a Will con la daga de un meteorito en mano, el único material capaz de herir a It. Además, los padres jeugan un papel importante y mientras buscan rescatar a sus hijos ponen en marcha el plan de colocar la daga sobre un tronco seca para cerrar la jaula. La daga no es un solo un arma, funciona como un conector capaz de corromper a quien la porte.

PUEDES VER: 'IT: Bienvenidos a Derry' en HBO: tráiler y cuándo ver la serie sobre el regreso de Pennywise

Momentos claves de el final de 'It: Welcome to Derry'

  • Uno de los momentos cumbres del final de temporada llega cuando Pennywise revela que Marge es la madre de Richie Tozier, uno de los miembros fundadores del 'Club de los perdedores' en las películas de 1990 y 2017.
  • Al paso de los segundos, It revelan su macro plan: Matar a Marge en el presente para así evitar su propia derrota en el futuro.
  • It revela que el tiempo no ocurre de forma linea. Por ello, conoce el futuro y trata de manipularlo a su antojo para garantizar su propia supervivencia incluso 27 años después.
  • Los adulos se ven obligados a sacrificarse para que los niños logren clavar la daga en el árbol.
  • Richie regresa entre los muertos en el momento exacto para ayudar a sus amigos a poner la estaca final y terminar de una vez con la amenaza que representa Pennywise, quien regresa a su ciclo de sueño profundo.
  • Tras todos estos macabros acontecimientos, los funerales y la partida de Roonie, Wil y su familia se preparan para el regreso de It en 27 años.

¿Qué ocurre en los últimos segundos del episodio final?

En pantalla aparece Ingrid Kersh, hija de Bob Gray, el Pennywise original ingresa al hospital psiquiátrico Juniper Hill. Ingrid sufre una crisis nerviosa tras descubrir que Bob no era su padre, simplemente usaba su cuerpo para secuestrar a sus víctimas. 26 años después, un año antes del ataque, Ingrid es interpretada por la misma actriz que interpretó al personaje en 'It: Capítulo dos'.

¿Habrá segunda temporada de 'It: Welcome to Derry'?

El director y guionista Andy Muschietti reveló que la serie siempre estuvo pensada para más de una temporada, para ser exactos para tres por lo que su creadores volverán a la carga con más episodios porque "aún hay mucho por contar". aunque HBO no ha anunciado oficialmente la producción de una segunda temporada.

