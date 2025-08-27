Un chofer de transporte público fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles mientras cubría la ruta Callao - Santa Anita. El ataque ocurrió en la zona limítrofe entre Santa Anita y El Agustino, cuando el vehículo, de placa F8X-924, fue interceptado por sujetos armados. Testigos presenciaron el violento crimen.

Tras el atentado, agentes de la comisaría de El Agustino lograron detener a dos ciudadanos en el distrito, quienes serían los presuntos responsables del homicidio. La intervención se realizó a pocas cuadras del lugar del ataque, y según fuentes policiales, ambos sujetos habrían intentado darse a la fuga tras el crimen. Actualmente, se encuentran bajo investigación.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.