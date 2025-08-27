Tres asesinatos en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en Lima y Piura. | Fuente: Maribel Mendo y Marcia Chahua / La República. | Créditos: composición LR.

Crímenes ocurrieron en Lima y Piura. | Fuente: Maribel Mendo y Marcia Chahua / La República. | Créditos: composición LR.

A menos de 24 horas transcurridas del último asesinato a sangre fría en el país, otras tres personas también fueron ultimadas. En Lima y Piura, delincuentes abrieron fuego a plena luz día y en la vía pública contra dos jóvenes y un padre de familia. Con estas muertes, la cifra de homicidios asciende a 4.863 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Asesinan a trabajador de car wash en Cercado de Lima: cuarto ataque contra el local en lo que va del año

Un joven chiclayano, fue asesinado la tarde del martes mientras terminaba su jornada en el car wash “Lucy”, ubicado en la intersección de los jirones Arica y Manuel Tellería, en el Cercado de Lima.

El trabajador se encontraba secando el último vehículo del día cuando un sicario le disparó al menos 12 veces, dejándolo sin vida en los exteriores del establecimiento. El ataque ocurrió cerca de las 17:30 y generó pánico entre vecinos y transeúntes, quienes presenciaron la huida del criminal. Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones, revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios.

Este hecho se suma a una preocupante cadena de atentados contra el mismo car wash, que ya había sido blanco de tres ataques previos en lo que va del año. En enero, el administrador Armando Maca Cuespán fue asesinado de seis disparos; meses después, otros trabajadores fueron amenazados por sujetos armados y uno de ellos resultó herido de bala. La reiteración de estos hechos violentos ha sembrado el temor en el vecindario y entre los empleados, mientras las autoridades investigan los móviles detrás de los crímenes que mantienen en zozobra a la zona.

SMP: Sicarios atacan a jóvenes frente a bodega y desatan pánico en vecindario

En San Martín de Porres, en el cruce de las calles Santa Rosa y San Martín, un joven fue asesinado a balazos cuando conversaba y tomaba gaseosa junto a sus amigos frente a una bodega. Dos sicarios a bordo de una moto lineal abrieron fuego de manera reiterada, dejando al menos diez casquillos de bala esparcidos en la zona.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron en sentido contrario por una calle del distrito. Al verse enfrentados por algunos vecinos que intentaron detenerlos, abandonaron la motocicleta y realizaron disparos al aire para dispersar a las personas y asegurar su fuga.

Acribillan a comerciante avícola frente a su esposa

Como todas las mañana, Pedro Paredes Chachapoyas, de 37 años, llegó hasta el mercado de Bellavista, en Piura, para iniciar su jornada laboral. Sin embargo, no se imaginaba que, minutos después, un sujeto desconocido acabaría con su vida de tres balazos en la cabeza y ante la mirada atónita de su esposa.

Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles 27 de agosto, Pedro Paredes armaba su puesto de venta en compañía de su esposa. De pronto, un sujeto lo abordó por la espalda y, sin mediar palabra, abrió fuego contra él. Según los testigos del hecho, al delincuente se le trabó el arma, pero tan pronto pudo arreglarla, descargó toda su furia con su víctima, quien quedó tendida sobre un charco de sangre.

Aunque los presentes intentaron detenerlo arrojándoles cajas y productos, el sicario logró huir. En tanto, su esposa intentaba con todas sus fuerzas reanimarlo. El comerciante deja a tres hijos en la orfandad, la mayor que es una estudiante de medicina y los otros dos que son apenas unos niños.

La Policía llegó hasta el lugar para iniciar con las investigaciones. Se conoció que la víctima no presentaba ningún antecedente ni vínculos delictivos.