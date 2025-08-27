HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Sociedad

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Los vecinos de Comas intentaron trasladar a la pareja a un centro de salud cercano, pero llegaron sin vida debido a los impactos. La Policía no descarta un posible ajuste de cuentas.

Una pareja fue asesinada a balazos frente a sus hijos el último martes 26 de agosto en el asentamiento humano Carmen Alto, en el distrito de Comas. Dos sicarios dispararon hasta 12 veces contra Jorge Luis Sence Guzmán (40) y Milagros María Agüero Atoche (43), quienes conversaban en la puerta de su casa, sin importar la presencia de sus cuatro menores hijos.

Los vecinos relataron que los atacantes lanzaron disparos al aire para ahuyentar a los residentes y evitar que intervinieran. Incluso, uno de ellos ingresó a la vivienda para rematar a una de las víctimas frente a los menores. “Fue para que no salgamos. Mi hija sacó la cabeza y le dije que se metiera. Nos tiramos al piso”, declaró un allegado a América Noticias.

PUEDES VER: Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Pareja asesinada en Comas frente a sus hijos deja a cuatro menores huérfanos

Los vecinos y familiares intentaron trasladar de emergencia a las víctimas a un centro de salud cercano, subiéndolas a un vehículo. Sin embargo, el auto solo avanzó hasta la avenida Túpac Amaru, cerca del cruce con Víctor Andrés Belaúnde. La pareja fue finalmente llevada al Hospital de Collique Sergio Bernales, pero lamentablemente fallecieron: ella en el camino y él en el nosocomio.

La Policía Nacional del Perú se apersonó para las diligencias correspondientes y no descarta un presunto ajuste de cuentas como móvil del crimen. Por ahora, el Grupo de Investigación de Homicidios recaba testimonios y revisa la escena para identificar a los sicarios.

Los vecinos exigen justicia y mayor seguridad en la zona, donde aseguran que los ataques se han vuelto más frecuentes. La tragedia deja a cuatro menores de edad sin sus padres, mientras continúa la investigación del caso.

PUEDES VER: Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

