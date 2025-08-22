Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres

Un hombre fue acribillado a balazos en la puerta de una casa de apuestas ubicada en la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. Sujetos armados a bordo de una moto lineal le dispararon cuando veía un partido de fútbol en horas de la noche.

La víctima fue identificada como José Cumache Jimenez, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 31 años. Según su pareja, desde hace unos días venía siendo amenazado por mensajes tras la compra de una motocicleta, la cual habría sido llevada por los hampones luego de cometer el feroz crimen.

Asesinan a hombre en casa de apuestas

De acuerdo con Latina, el hombre, quien se ganaba la vida como albañil, había llegado al local a bordo de su moto lineal. Se encontraba en la puerta cuando fue interceptado por los sujetos armados quienes le dispararon hasta dos veces. Las balas impactaron directamente en la cabeza acabando inmediatamente con su vida.

La pareja señaló que la moto lineal desapareció tras el crimen, sospechan que pudo haber sido la razón detrás del crimen. Sin embargo, familiares del fallecido aseguraron que en los dos años que llevan viviendo en el país, no tuvieron problemas con nadie. Por tal razón, exigieron que investiguen las causas del asesinato.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

