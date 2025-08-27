Un nuevo accidente de tránsito se registró en la Vía Expresa del Paseo de la República, luego de que un tráiler, al no respetar las medidas de altura, intentara pasar por debajo del puente peatonal de la avenida 28 de Julio y terminara impactándolo. Ante lo ocurrido, las autoridades dispusieron el cierre de la vía y aplicaron desvíos en plena hora punta.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana, a la altura del parque de la Exposición y del centro comercial Polvos Azules. El contenedor del vehículo excedía la altura máxima permitida de 4 metros, lo que provocó daños tanto en la unidad como en la estructura del puente. La Policía Nacional del Perú decidió cerrar el tránsito en el sentido norte a sur, por lo que los conductores deberán tomar rutas alternas.

Tráiler impacta puente 28 de Julio y genera caos vehicular en la Vía Expresa

Las autoridades cerraron la Vía Expresa del Paseo de la República y habilitaron rutas alternas por la avenida del mismo nombre, lo que generó gran congestión vehicular en plena hora punta, afectando a escolares y trabajadores que transitaban por la zona.

En paralelo, dispusieron que el tráiler retrocediera hasta el óvalo Miguel Grau, en el Cercado de Lima, a casi medio kilómetro de distancia. Cabe precisar que el servicio del Metropolitano continúa operando con normalidad.

Las autoridades informaron que el vehículo será trasladado a la comisaría más cercana para las diligencias e investigaciones correspondientes, a fin de restablecer lo antes posible la transitada vía.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

