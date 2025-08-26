HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

PNP captura a implicado en robo a Orquesta Zaperoko y recupera instrumentos en Callao

Agentes policiales arrestaron a un presunto integrante de la banda ‘Los Feriantes del Verde’ y hallaron los equipos robados, valorizados en más de S/10.000, en un domicilio del primer puerto.

La PNP halló instrumentos robados. Foto: Composición LR/ orquestazaperokodelcallao
La PNP halló instrumentos robados. Foto: Composición LR/ orquestazaperokodelcallao

La Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó los instrumentos musicales robados a la conocida Orquesta Zaperoko en el Callao y detuvo a un sospechoso vinculado al atraco. El hurto ocurrió la noche del 23 de agosto mientras los músicos cenaban entre presentaciones.

El operativo permitió encontrar los equipos en una vivienda de la provincia constitucional. El detenido, identificado como Leandro Enrique Zeña Quillatupa, sería miembro de la banda criminal ‘Los Feriantes del Verde’.

La orquesta se pronunció en sus redes y publicó el video de la cámara de vigilancia. Foto: Instagram/ orquestazaperokodelcallao<br><br>

La orquesta se pronunció en sus redes y publicó el video de la cámara de vigilancia. Foto: Instagram/ orquestazaperokodelcallao

Robo a Zaperoko durante presentación en el Callao

El director del grupo, Jhonny Peña, relató a Latina que la agrupación sufrió el robo luego de una pausa en sus actividades: “Eran las 10 de la noche más o menos, tuvimos tiempo para ir a cenar. En ese tiempo el bus estaba afuera y después, cuando nos teníamos que ir a otra presentación, nos percatamos que habían forcejeado la bodega y sustrajeron los instrumentos que usamos todos los fines de semana”.

El hecho obligó a la orquesta a reprogramar algunas presentaciones y cumplir otras solicitando instrumentos prestados.

Captura del presunto responsable y hallazgo de los instrumentos

La PNP del Callao localizó al sospechoso en un inmueble donde se encontraron todos los equipos robados, valorizados en más de S/10.000. Zeña Quillatupa cuenta con antecedentes por hurto y robo.

El Departamento de Imagen de la PNP informó que este martes 26 de agosto se brindarán detalles del operativo en una conferencia de prensa. Además, se anunció que continúan las investigaciones para dar con otros implicados.

