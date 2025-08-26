HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Sociedad

Asesinan a sujeto dentro de una juguería en SJL: cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque

Un sujeto fue acribillado cuando tomaba desayuno junto a un hombre en una juguería en Campoy.

Asesinan a hombre cuando tomaba desayuno en SJL.
Asesinan a hombre cuando tomaba desayuno en SJL. | Composición LR

Un asesinato más se suma a la lista de homicidios ocurridos este año. Esta mañana del 26 de agosto, un sujeto armado ingresó y abrió fuego contra un hombre que se encontraba tomando desayuno en una juguería ubicada en Campoy, San Juan de Lurigancho. De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba acompañada de un supuesto amigo antes del ataque.

Las cámaras de seguridad del establecimiento de comida grabaron los precisos instantes en el que el presunto sicario, quien vestía polera negra y un jean claro, se acercó y disparó contra su víctima que se encontraba de espaldas.

Tras el hecho, personal de la Policía Nacional se apersonó en la escena del crimen para recabar las pruebas necesarias e iniciar con la investigación. La zona fue cercada y las imágenes serán utilizadas por la PNP para identificar al atacante.

PUEDES VER: Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

lr.pe

Cámaras registran segundos antes del ataque en SJL

Una cámara ubicada en el exterior de la juguería en Campoy, registró momentos antes de que el asesino matara a su víctima. El video muestra cómo el hombre se iba acercando antes de llegar al local de comida, se sienta en un mototaxi y saca su celular. Se vuelve a parar y continúa caminando hacia el punto.

Antes de ingresar se observa que verifica el área y en cuestión de segundos perpetúa su ataque. El acompañante de la víctima salió de la escena caminando sin declarar ni pedir auxilio. Aún se desconoce la identidad de los involucrados.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
