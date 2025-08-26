Un asesinato más se suma a la lista de homicidios ocurridos este año. Esta mañana del 26 de agosto, un sujeto armado ingresó y abrió fuego contra un hombre que se encontraba tomando desayuno en una juguería ubicada en Campoy, San Juan de Lurigancho. De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba acompañada de un supuesto amigo antes del ataque.

Las cámaras de seguridad del establecimiento de comida grabaron los precisos instantes en el que el presunto sicario, quien vestía polera negra y un jean claro, se acercó y disparó contra su víctima que se encontraba de espaldas.

Tras el hecho, personal de la Policía Nacional se apersonó en la escena del crimen para recabar las pruebas necesarias e iniciar con la investigación. La zona fue cercada y las imágenes serán utilizadas por la PNP para identificar al atacante.

Cámaras registran segundos antes del ataque en SJL

Una cámara ubicada en el exterior de la juguería en Campoy, registró momentos antes de que el asesino matara a su víctima. El video muestra cómo el hombre se iba acercando antes de llegar al local de comida, se sienta en un mototaxi y saca su celular. Se vuelve a parar y continúa caminando hacia el punto.

Antes de ingresar se observa que verifica el área y en cuestión de segundos perpetúa su ataque. El acompañante de la víctima salió de la escena caminando sin declarar ni pedir auxilio. Aún se desconoce la identidad de los involucrados.

Canal de ayuda