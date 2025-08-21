San Isidro: Capturan a ladrones de bicicletas y reducen cifras de hurtos

El robo de bicicletas es uno de los delitos más frecuentes en Lima Metropolitana, pero el bajo de nivel de denuncias y los inconvenientes para acreditar la propiedad de esos vehículos menores impiden cuantificar daños y desarrollar un efectivo plan para combatirlo, aseguran expertos en seguridad.

Con el propósito de, al menos, complicar la tarea de los ladrones de bicicletas, los municipios han instalado cámaras y vigilancia a pie. Por su parte, los ciclistas indefensos acuden a páginas de Internet para describir la bici que les sustrajeron o alertar sobre las zonas más peligrosas.

A veces, el robo de una bicicleta suele convertirse en un hecho sumamente violento y, a veces, se comete para luego canjearla por drogas. Sin embargo, el ladrón sólo tiene que pintar el vehículo para poder utilizarlo. Otros optan por desarmarlo y vender sus partes o por ingresarlo en un mercado negro.

En San isidro, serenos de ese distrito han dado duro golpes a ladrones que han intentado robar bicicletas, logrando capturarlos, recuperar las unidades y devolverlas a sus propietarios.

De los 21 casos reportados a la central de Alerta San Isidro, en abril de 2025, la cifra se redujo en agosto a 2 ocurrencias y , en ambos casos, se logró la intervención de los delincuentes en flagrancia.

La alcaldesa, Nancy Vizurraga, destacó que “en el distrito de San Isidro la estrategia disuasiva está dando resultados óptimos y, a su vez, nuestra capacidad operativa logra frustrar cualquier intento de hurto, lo que permite devolver la tranquilidad al vecino y transeúnte”

En el primer caso, las cámaras de video vigilancia de Seguridad Ciudadana de San Isidro registraron al sujeto apodado ‘Tijeritas’ cortando el seguro de una bicicleta estacionada frente a una empresa de telefonía. Al ser descubierto, intentó escapar por la avenida Rivera Navarrete.

No llegó muy lejos, estaba rodeado. El grupo Los Halcones, conformado por serenos que se confunden entre los transeúntes, y las unidades de patrullaje integrado lograron atraparlo. Tras la revisión de su mochila alegó ser inocente, pero había dejado la cizalla prendida de la cadena y con las pruebas de video fue entregado a la policía que constató que tenía 10 denuncias por delito contra el patrimonio.

En el segundo caso, la modalidad que pretendió emplear un extranjero, fue dejar en el parqueo su bicicleta vieja y llevarse la más moderna y costosa que divisó. Lo que no sabía es que desde el Centro de Control de Operaciones de serenazgo siguieron su paso, lo vieron echar a un tacho la cadena que cortó y dirigirse hacia la avenida Rivera Navarrete. Allí fue interceptado por un sereno de la unidad elite Halcones y refuerzos que lo detuvieron y condujeron a la comisaría. En su poder se halló una cizalla y un desarmador.

En San Isidro se cuenta con 250 zonas de parqueo municipal para bicicletas, lo que permite 45 mil estacionamientos por mes. “A través del análisis y procesamiento de datos, se ha obtenido la información de los puntos, días y horarios de riesgo. Es así que los serenos son desplazados a las zonas vulnerables, lo que ha logrado que solo dos casos de tentativa se registren en el mes de agosto y además estos sean frustrados”, explicó la alcaldesa Vizurraga.