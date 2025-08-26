HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel
América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel     
Sociedad

Apagón en seis regiones del sur de Perú: Osinergmin confirma restauración completa del servicio tras corte de luz masivo

Un corte de luz masivo sorprendió a miles de familias en el sur del país la madrugada del 26 de agosto, tras una falla en la Subestación Poroma en Ica, que desconectó 1,600 MW del SEIN.

Corte masivo de energía eléctrica afecta a diversas regiones del sur del país
Corte masivo de energía eléctrica afecta a diversas regiones del sur del país | Composición LR. | Frase Corta/FB

Un corte masivo de energía eléctrica se registró en diversas regiones del sur del país durante la madrugada del martes 26 de agosto, sorprendiendo a miles de familias. El incidente ocurrió a raíz de una falla en la Subestación Poroma de 500 kV, ubicada en Ica, lo que generó la desconexión de aproximadamente 1.600 megavatios (MW) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que, tras la supervisión correspondiente, el servicio fue restablecido al 100% en todas las zonas afectadas, que incluyeron Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios. Además, precisó que la falla se encuentra bajo investigación.

PUEDES VER: Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

lr.pe

Corte de luz en Arequipa afectó a más de 191 mil usuarios

El corte de energía se registró alrededor de la 1:26 a.m. en Arequipa y dejó sin suministro a 191.399 usuarios, siendo restablecido por completo cerca de las 3:30 a.m., informó la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) a través de sus redes sociales. El evento también impactó en algunas zonas de las provincias de Camaná y Caravelí.

La desconexión afectó la Subestación Marcona, lo que interrumpió el servicio en las subestaciones de Bella Unión y Chala (60 kV). Esto dejó sin electricidad a los distritos de Bella Unión, Acarí, Atiquipa, Santa Rosa y Chala, en la provincia de Caravelí, donde 9.429 clientes resultaron perjudicados y el restablecimiento demoró más tiempo.

Finalmente, a las 06:32 a.m. se recuperó la carga en la Subestación Marcona, quedando restablecido en su totalidad el servicio eléctrico a los usuarios afectados.

PUEDES VER: Era estudiante de ingeniería y salía de jugar fútbol cuando lo asesinaron por evitar robo en SJL: "Le dieron en el corazón"

lr.pe

Corte de luz afectó a Puno, Tacna, Moquegua e Ilo

En Puno, Electro Puno S.A.A. informó que a la 1:26 a.m. se registró un corte no programado que afectó a diversas zonas debido a la desconexión de importantes centrales de generación, entre ellas la CT Ventanilla (450 MW), CH Charcani V (50 MW), San Gabán, Machupicchu, Callahuanca, Yanango, CE Wayra, CE Tres Hermanas y CE Marcona.

En este caso, el servicio fue restablecido en su totalidad alrededor de las 3:30 a.m., en coordinación con el COES – Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, encargado de supervisar el sistema eléctrico en el Perú.

De igual manera, Electrosur reportó cortes no programados en Tacna, Ilo, Moquegua y otras ciudades del sur. La empresa señaló que, en coordinación con el COES, se recuperó la carga y se restableció el servicio al 100% aproximadamente a las 3:11 a.m.

Notas relacionadas
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

LEER MÁS
Corte de luz HOY en Chiclayo, Lambayeque, del 26 al 29 de agosto: conoce los horarios y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz HOY en Chiclayo, Lambayeque, del 26 al 29 de agosto: conoce los horarios y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

LEER MÁS
Era estudiante de ingeniería y salía de jugar fútbol cuando lo asesinaron por evitar robo en SJL: "Le dieron en el corazón"

Era estudiante de ingeniería y salía de jugar fútbol cuando lo asesinaron por evitar robo en SJL: "Le dieron en el corazón"

LEER MÁS
Vigilante de centro comercial en La Victoria devuelve canguro con más de S/7.000 a un cambista

Vigilante de centro comercial en La Victoria devuelve canguro con más de S/7.000 a un cambista

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de carwash en prolongación Arica en Cercado de Lima

Asesinan a trabajador de carwash en prolongación Arica en Cercado de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota