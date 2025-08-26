Corte masivo de energía eléctrica afecta a diversas regiones del sur del país | Composición LR. | Frase Corta/FB

Corte masivo de energía eléctrica afecta a diversas regiones del sur del país | Composición LR. | Frase Corta/FB

Un corte masivo de energía eléctrica se registró en diversas regiones del sur del país durante la madrugada del martes 26 de agosto, sorprendiendo a miles de familias. El incidente ocurrió a raíz de una falla en la Subestación Poroma de 500 kV, ubicada en Ica, lo que generó la desconexión de aproximadamente 1.600 megavatios (MW) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que, tras la supervisión correspondiente, el servicio fue restablecido al 100% en todas las zonas afectadas, que incluyeron Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios. Además, precisó que la falla se encuentra bajo investigación.

Corte de luz en Arequipa afectó a más de 191 mil usuarios

El corte de energía se registró alrededor de la 1:26 a.m. en Arequipa y dejó sin suministro a 191.399 usuarios, siendo restablecido por completo cerca de las 3:30 a.m., informó la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) a través de sus redes sociales. El evento también impactó en algunas zonas de las provincias de Camaná y Caravelí.

La desconexión afectó la Subestación Marcona, lo que interrumpió el servicio en las subestaciones de Bella Unión y Chala (60 kV). Esto dejó sin electricidad a los distritos de Bella Unión, Acarí, Atiquipa, Santa Rosa y Chala, en la provincia de Caravelí, donde 9.429 clientes resultaron perjudicados y el restablecimiento demoró más tiempo.

Finalmente, a las 06:32 a.m. se recuperó la carga en la Subestación Marcona, quedando restablecido en su totalidad el servicio eléctrico a los usuarios afectados.

Corte de luz afectó a Puno, Tacna, Moquegua e Ilo

En Puno, Electro Puno S.A.A. informó que a la 1:26 a.m. se registró un corte no programado que afectó a diversas zonas debido a la desconexión de importantes centrales de generación, entre ellas la CT Ventanilla (450 MW), CH Charcani V (50 MW), San Gabán, Machupicchu, Callahuanca, Yanango, CE Wayra, CE Tres Hermanas y CE Marcona.

En este caso, el servicio fue restablecido en su totalidad alrededor de las 3:30 a.m., en coordinación con el COES – Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, encargado de supervisar el sistema eléctrico en el Perú.

De igual manera, Electrosur reportó cortes no programados en Tacna, Ilo, Moquegua y otras ciudades del sur. La empresa señaló que, en coordinación con el COES, se recuperó la carga y se restableció el servicio al 100% aproximadamente a las 3:11 a.m.