HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Sociedad

Era estudiante de ingeniería y salía de jugar fútbol cuando lo asesinaron por evitar robo en SJL: "Le dieron en el corazón"

Los criminales se acercaron en motocicleta y dispararon contra su víctima, quien intentó resistirse al robo de su celular a metros de su hogar en San Juan de Lurigancho.

El joven asesinado era apasionado por el fútbol y se encontraba estudiante ingeniería. Foto: Composición LR
El joven asesinado era apasionado por el fútbol y se encontraba estudiante ingeniería. Foto: Composición LR

Un joven identificado como Neil Kevin Rojas Lovera fue asesinado cuando estaba saliendo de jugar un partido de fútbol y se dirigía a su domicilio. El estudiante de ingeniería fue intervenido por dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal en la avenida Cantera con la calle 6, en el asentamiento humano de Santa María, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con el primo de la víctima, el joven estuvo hablando por su celular cuando los dos hampones lo vieron y se dieron la vuelta para intentar hurtar sus pertenencias. Neil intentó resistirse al robo intentando lanzar una piedra, pero uno de los criminales sacó su arma y le disparó. "Dos disparos han sido, uno no sabemos si le ha impactado, pero el segundo sí le ha dado directamente en el corazón", acotó un familiar.

PUEDES VER: Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

lr.pe

Joven estudiante habría recibido bala directamente en el corazón en San Juan de Lurigancho

Los familiares de Neil Kevin Rojas se despidieron del joven en su vivienda en un velatorio que realizaron en su memoria. Ante ello, el primo y la tía del joven pidieron justicia a las autoridades, pues Neil Kevin tenía una vida por delante. Asimismo, describieron cómo sucedió el crimen a escasos metros de la vivienda del estudiante.

"Justo se pone nada más en la esquina y se ve que bajan de una moto los dos sujetos. Como lo vieron solo, vuelven a subir (para robarle) y ahí es donde mi primo, instintivamente, sabiendo que le van a robar, agarra una piedra. Han sido dos disparos, pero se encontró solo un casquillo. El segundo sí, le dieron en el corazón, es lo que ha matado a mi primo", señaló el familiar. Cabe resaltar que los criminales le robaron las pertenencias al joven, pese a que estaba tendido en el suelo por el impacto de la bala.

PUEDES VER: Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

lr.pe

Hermano menor de la víctima habría visto el asesinato

En tanto, la tía de Neil Kevin pidió apoyo psicológico para el hermano de la víctima, quien solo tiene 14 años y que habría visto cómo se desangraba en el suelo, pues aseguran que el municipio llegó luego de 45 minutos, lo cual dificultó las diligencias de auxilio para el joven estudiante.

Trascendió que la víctima fue trasladada al Hospital de San Juan de Lurigancho, en donde se confirmó su deceso. "Su hermano de Kevin ha visto todo esto. Yo quiero una ayuda psicológica y también para sus padres. Quiero una ayuda para avanzar las investigaciones y que me asesoren con eso. Pido justicia para mi sobrino que se queda sin hermano y desamparado", acotó la pariente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

LEER MÁS
Asesinan a sujeto dentro de una juguería en SJL: cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque

Asesinan a sujeto dentro de una juguería en SJL: cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque

LEER MÁS
Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”

Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

LEER MÁS
Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

El antisemitismo en Francia, por Mirko Lauer

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

Sociedad

Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Sismo en Perú: epicentro, hora y magnitus de último temblor de hoy 26 de agosto según IGP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota