Un joven identificado como Neil Kevin Rojas Lovera fue asesinado cuando estaba saliendo de jugar un partido de fútbol y se dirigía a su domicilio. El estudiante de ingeniería fue intervenido por dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal en la avenida Cantera con la calle 6, en el asentamiento humano de Santa María, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con el primo de la víctima, el joven estuvo hablando por su celular cuando los dos hampones lo vieron y se dieron la vuelta para intentar hurtar sus pertenencias. Neil intentó resistirse al robo intentando lanzar una piedra, pero uno de los criminales sacó su arma y le disparó. "Dos disparos han sido, uno no sabemos si le ha impactado, pero el segundo sí le ha dado directamente en el corazón", acotó un familiar.

Joven estudiante habría recibido bala directamente en el corazón en San Juan de Lurigancho

Los familiares de Neil Kevin Rojas se despidieron del joven en su vivienda en un velatorio que realizaron en su memoria. Ante ello, el primo y la tía del joven pidieron justicia a las autoridades, pues Neil Kevin tenía una vida por delante. Asimismo, describieron cómo sucedió el crimen a escasos metros de la vivienda del estudiante.

"Justo se pone nada más en la esquina y se ve que bajan de una moto los dos sujetos. Como lo vieron solo, vuelven a subir (para robarle) y ahí es donde mi primo, instintivamente, sabiendo que le van a robar, agarra una piedra. Han sido dos disparos, pero se encontró solo un casquillo. El segundo sí, le dieron en el corazón, es lo que ha matado a mi primo", señaló el familiar. Cabe resaltar que los criminales le robaron las pertenencias al joven, pese a que estaba tendido en el suelo por el impacto de la bala.

Hermano menor de la víctima habría visto el asesinato

En tanto, la tía de Neil Kevin pidió apoyo psicológico para el hermano de la víctima, quien solo tiene 14 años y que habría visto cómo se desangraba en el suelo, pues aseguran que el municipio llegó luego de 45 minutos, lo cual dificultó las diligencias de auxilio para el joven estudiante.

Trascendió que la víctima fue trasladada al Hospital de San Juan de Lurigancho, en donde se confirmó su deceso. "Su hermano de Kevin ha visto todo esto. Yo quiero una ayuda psicológica y también para sus padres. Quiero una ayuda para avanzar las investigaciones y que me asesoren con eso. Pido justicia para mi sobrino que se queda sin hermano y desamparado", acotó la pariente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.