Marina de Guerra cierra 112 puertos del litoral peruano por oleajes anómalos: medida se extendería hasta el 27 de agosto
Indeci insta a protegerse ante los oleajes anómalos en el litoral peruano, sugiriendo evitar deportes o actividades recreativas en la playa y asegurar embarcaciones pequeñas en tierra firme.
- Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 112 puertos en la costa están cerrados. Esta medida se tomó por los oleajes de ligera a fuerte intensidad. La información proviene de un reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), de la Marina de Guerra del Perú. Se prevé que la condición se mantenga hasta el miércoles 27 de agosto, según un aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav).
Los efectos de los oleajes anómalos en el litoral peruano pueden incluir el incremento del nivel del mar y la erosión en las playas. Las autoridades, como el Indeci y la Dicapi, monitorean estas condiciones para tomar medidas de seguridad. Esto puede llevar al cierre de puertos y la suspensión de actividades en la costa para evitar daños personales y materiales.
PUEDES VER: Cayeron al mar desde contenedores y ahora las rematan: Marina de Guerra sobre venta de lavadoras en Ancón
Oleajes anómalos hasta el 27 de agosto: estos son los puertos del litoral peruano que han sido cerrados
Litoral norte
Los puertos que se encuentran en esa condición son:
- Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San Pedro)
- Bayóvar
- Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B)
- STI Salaverry Terminal Internacional
- Malabrigo
- Pimentel
- Paita
- Eten
- Pacasmayo
- Morín
Las caletas en el mismo estado son:
- Lobitos
- San Pablo
- Chullillache
- Matacaballo
- Constante
- Parachique
- Las Delicias (Paita)
- Puerto Rico
- Colán
- Tierra Colorada
- Yacila
- Islilla
- Tortuga (Paita)
- San José
- Santa Rosa
- Guadalupito
- Cherrepe
- Magdalena de Cao
- La Barranca
- Huanchaco
Los terminales en el litoral norte son:
- Multiboyas Punta Arenas
- Negritos
- Colán
- Eten
- Salaverry
Otras zonas en la misma condición son:
- Ensenada Sechura
- Muelles Carga Líquida Petroperú
- Híbrido MU2
- Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry
Litoral centro
Los puertos cerrados en la zona central son:
- Chimbote
- Samanco
- Casma
- Huarmey
- Punta Lobitos (Supe)
- Chico
- Supe
- Huacho
- Chancay
- Cerro Azul
- San Nicolás
- Tambo de Mora
- San Juan
Las caletas en esta área son:
- Santa
- Coishco
- El Dorado
- Los Chimus
- La Gramita
- Tortugas (Chimbote)
- Vidal
- Carquín
- Végueta
- San Andrés
- Lagunillas
- El Chaco
- Laguna Grande
- Nazca
- Lomas
- Sagua
- Tanaka
- Chala
- Puerto Viejo
Los terminales que se encuentran en la misma condición incluyen:
- Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3)
- Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels)
- Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas)
- Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau)
- Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Unacem Lima)
- Multiboyas Chimbote
- Paramonga
- BPO
- Terminales Portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2
- LNG Melchorita
- Paracas
- Multiboyas Petroperú
- Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote)
- Muelles 1 y 2 (TPMC)
- Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol)
Las bahías en esta condición son:
- Chorrillos
- Ancón
- Pucusana
Litoral sur
En la zona sur, los puertos son:
- Matarani (Muelle Ocean Fish)
- Punta Picata
Las caletas en la misma condición son:
- Atico
- La Planchada
- Quilca
- El Faro
- Morro Sama
- Vila Vila
Los terminales en el sur incluyen:
- Multiboyas Mollendo
- Monte Azul
- Petroperú
- TLT
- Tablones
- Portuarios Tisur (Muelles 1A y 1B, Muelle “C”, Muelle “F”)
- Marine Trestle Tablones
Los muelles afectados son:
- Enapu (Ilo)
- Engie
- Fiscal Ilo
- SPCC (Patio Puerto)
Cabe señalar que en esta lista se incluye también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.
PUEDES VER: Interceptan licores de contrabando en vehículo de la Marina de Guerra: técnicos son detenidos
Recomendaciones del Indeci ante oleajes anómalos en Perú
En esta situación, el Indeci pide a las autoridades regionales y locales que informen a la población sobre medidas de protección. El objetivo es evitar que las personas se expongan a este fenómeno para prevenir accidentes y daños. Asimismo, sugiere suspender actividades en puertos y de pesca. También se recomienda asegurar las embarcaciones y, si son pequeñas, moverlas a tierra firme.
Finalmente, la entidad estatal recomienda evitar hacer deportes o actividades recreativas en este periodo de oleaje anómalo, así como acampar cerca de las zonas de playa.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.