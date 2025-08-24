Las autoridades, como la Marina de Guerra a través de la Dicapi, monitorean los oleajes anómalos en el Perú. | Foto: composición LR/Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 112 puertos en la costa están cerrados. Esta medida se tomó por los oleajes de ligera a fuerte intensidad. La información proviene de un reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), de la Marina de Guerra del Perú. Se prevé que la condición se mantenga hasta el miércoles 27 de agosto, según un aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav).

Los efectos de los oleajes anómalos en el litoral peruano pueden incluir el incremento del nivel del mar y la erosión en las playas. Las autoridades, como el Indeci y la Dicapi, monitorean estas condiciones para tomar medidas de seguridad. Esto puede llevar al cierre de puertos y la suspensión de actividades en la costa para evitar daños personales y materiales.

Oleajes anómalos hasta el 27 de agosto: estos son los puertos del litoral peruano que han sido cerrados

Litoral norte

Los puertos que se encuentran en esa condición son:

Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San Pedro)

Bayóvar

Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B)

STI Salaverry Terminal Internacional

Malabrigo

Pimentel

Paita

Eten

Pacasmayo

Morín

Las caletas en el mismo estado son:

Lobitos

San Pablo

Chullillache

Matacaballo

Constante

Parachique

Las Delicias (Paita)

Puerto Rico

Colán

Tierra Colorada

Yacila

Islilla

Tortuga (Paita)

San José

Santa Rosa

Guadalupito

Cherrepe

Magdalena de Cao

La Barranca

Huanchaco

Los terminales en el litoral norte son:

Multiboyas Punta Arenas

Negritos

Colán

Eten

Salaverry

Otras zonas en la misma condición son:

Ensenada Sechura

Muelles Carga Líquida Petroperú

Híbrido MU2

Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry

Litoral centro

Los puertos cerrados en la zona central son:

Chimbote

Samanco

Casma

Huarmey

Punta Lobitos (Supe)

Chico

Supe

Huacho

Chancay

Cerro Azul

San Nicolás

Tambo de Mora

San Juan

Las caletas en esta área son:

Santa

Coishco

El Dorado

Los Chimus

La Gramita

Tortugas (Chimbote)

Vidal

Carquín

Végueta

San Andrés

Lagunillas

El Chaco

Laguna Grande

Nazca

Lomas

Sagua

Tanaka

Chala

Puerto Viejo

Los terminales que se encuentran en la misma condición incluyen:

Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3)

Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels)

Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas)

Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau)

Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Unacem Lima)

Multiboyas Chimbote

Paramonga

BPO

Terminales Portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2

LNG Melchorita

Paracas

Multiboyas Petroperú

Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote)

Muelles 1 y 2 (TPMC)

Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol)

Las bahías en esta condición son:

Chorrillos

Ancón

Pucusana

Litoral sur

En la zona sur, los puertos son:

Matarani (Muelle Ocean Fish)

Punta Picata

Las caletas en la misma condición son:

Atico

La Planchada

Quilca

El Faro

Morro Sama

Vila Vila

Los terminales en el sur incluyen:

Multiboyas Mollendo

Monte Azul

Petroperú

TLT

Tablones

Portuarios Tisur (Muelles 1A y 1B, Muelle “C”, Muelle “F”)

Marine Trestle Tablones

Los muelles afectados son:

Enapu (Ilo)

Engie

Fiscal Ilo

SPCC (Patio Puerto)

Cabe señalar que en esta lista se incluye también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.

Recomendaciones del Indeci ante oleajes anómalos en Perú

En esta situación, el Indeci pide a las autoridades regionales y locales que informen a la población sobre medidas de protección. El objetivo es evitar que las personas se expongan a este fenómeno para prevenir accidentes y daños. Asimismo, sugiere suspender actividades en puertos y de pesca. También se recomienda asegurar las embarcaciones y, si son pequeñas, moverlas a tierra firme.

Finalmente, la entidad estatal recomienda evitar hacer deportes o actividades recreativas en este periodo de oleaje anómalo, así como acampar cerca de las zonas de playa.

