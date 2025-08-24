HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Marina de Guerra cierra 112 puertos del litoral peruano por oleajes anómalos: medida se extendería hasta el 27 de agosto

Indeci insta a protegerse ante los oleajes anómalos en el litoral peruano, sugiriendo evitar deportes o actividades recreativas en la playa y asegurar embarcaciones pequeñas en tierra firme.

Las autoridades, como la Marina de Guerra a través de la Dicapi, monitorean los oleajes anómalos en el Perú.
Las autoridades, como la Marina de Guerra a través de la Dicapi, monitorean los oleajes anómalos en el Perú. | Foto: composición LR/Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 112 puertos en la costa están cerrados. Esta medida se tomó por los oleajes de ligera a fuerte intensidad. La información proviene de un reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), de la Marina de Guerra del Perú. Se prevé que la condición se mantenga hasta el miércoles 27 de agosto, según un aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav).

Los efectos de los oleajes anómalos en el litoral peruano pueden incluir el incremento del nivel del mar y la erosión en las playas. Las autoridades, como el Indeci y la Dicapi, monitorean estas condiciones para tomar medidas de seguridad. Esto puede llevar al cierre de puertos y la suspensión de actividades en la costa para evitar daños personales y materiales.

PUEDES VER: Cayeron al mar desde contenedores y ahora las rematan: Marina de Guerra sobre venta de lavadoras en Ancón

lr.pe

Oleajes anómalos hasta el 27 de agosto: estos son los puertos del litoral peruano que han sido cerrados

Litoral norte

Los puertos que se encuentran en esa condición son:

  • Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San Pedro)
  • Bayóvar
  • Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B)
  • STI Salaverry Terminal Internacional
  • Malabrigo
  • Pimentel
  • Paita
  • Eten
  • Pacasmayo
  • Morín

Las caletas en el mismo estado son:

  • Lobitos
  • San Pablo
  • Chullillache
  • Matacaballo
  • Constante
  • Parachique
  • Las Delicias (Paita)
  • Puerto Rico
  • Colán
  • Tierra Colorada
  • Yacila
  • Islilla
  • Tortuga (Paita)
  • San José
  • Santa Rosa
  • Guadalupito
  • Cherrepe
  • Magdalena de Cao
  • La Barranca
  • Huanchaco

Los terminales en el litoral norte son:

  • Multiboyas Punta Arenas
  • Negritos
  • Colán
  • Eten
  • Salaverry

Otras zonas en la misma condición son:

  • Ensenada Sechura
  • Muelles Carga Líquida Petroperú
  • Híbrido MU2
  • Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry

Litoral centro

Los puertos cerrados en la zona central son:

  • Chimbote
  • Samanco
  • Casma
  • Huarmey
  • Punta Lobitos (Supe)
  • Chico
  • Supe
  • Huacho
  • Chancay
  • Cerro Azul
  • San Nicolás
  • Tambo de Mora
  • San Juan

Las caletas en esta área son:

  • Santa
  • Coishco
  • El Dorado
  • Los Chimus
  • La Gramita
  • Tortugas (Chimbote)
  • Vidal
  • Carquín
  • Végueta
  • San Andrés
  • Lagunillas
  • El Chaco
  • Laguna Grande
  • Nazca
  • Lomas
  • Sagua
  • Tanaka
  • Chala
  • Puerto Viejo

Los terminales que se encuentran en la misma condición incluyen:

  • Zona Norte “A” (Pampilla 1, 2 y 3)
  • Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels)
  • Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas)
  • Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau)
  • Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Unacem Lima)
  • Multiboyas Chimbote
  • Paramonga
  • BPO
  • Terminales Portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2
  • LNG Melchorita
  • Paracas
  • Multiboyas Petroperú
  • Muelle Portuario Sider”C” (Chimbote)
  • Muelles 1 y 2 (TPMC)
  • Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol)

Las bahías en esta condición son:

  • Chorrillos
  • Ancón
  • Pucusana

Litoral sur

En la zona sur, los puertos son:

  • Matarani (Muelle Ocean Fish)
  • Punta Picata

Las caletas en la misma condición son:

  • Atico
  • La Planchada
  • Quilca
  • El Faro
  • Morro Sama
  • Vila Vila

Los terminales en el sur incluyen:

  • Multiboyas Mollendo
  • Monte Azul
  • Petroperú
  • TLT
  • Tablones
  • Portuarios Tisur (Muelles 1A y 1B, Muelle “C”, Muelle “F”)
  • Marine Trestle Tablones

Los muelles afectados son:

  • Enapu (Ilo)
  • Engie
  • Fiscal Ilo
  • SPCC (Patio Puerto)

Cabe señalar que en esta lista se incluye también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.

PUEDES VER: Interceptan licores de contrabando en vehículo de la Marina de Guerra: técnicos son detenidos

lr.pe

Recomendaciones del Indeci ante oleajes anómalos en Perú

En esta situación, el Indeci pide a las autoridades regionales y locales que informen a la población sobre medidas de protección. El objetivo es evitar que las personas se expongan a este fenómeno para prevenir accidentes y daños. Asimismo, sugiere suspender actividades en puertos y de pesca. También se recomienda asegurar las embarcaciones y, si son pequeñas, moverlas a tierra firme.

Finalmente, la entidad estatal recomienda evitar hacer deportes o actividades recreativas en este periodo de oleaje anómalo, así como acampar cerca de las zonas de playa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

