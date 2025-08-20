Chiclayo: Dr. Julio César Guevara Valderrama juramenta como Juez Supernumerario del Juzgado de Familia Transitorio

En un acto protocolar realizado en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicada en el quinto piso de la sede central “Manuel Huangal Naveda”, el Dr. Julio César Guevara Valderrama prestó juramento de ley en su condición de juez supernumerario del Juzgado de Familia Transitorio de Chiclayo.

El acto estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien tomó el juramento al magistrado conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 000979-2025-P-CSJLA/PJ, de fecha 15 de agosto de 2025, oficializando así el inicio de sus funciones jurisdiccionales.

Con esta designación, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso de garantizar la continuidad y atención oportuna de los procesos en materia de familia, un ámbito especialmente sensible para la sociedad y que requiere respuestas judiciales eficaces.

El presidente de la Corte de Lambayeque destacó que el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales mediante la incorporación de jueces supernumerarios contribuye a mejorar la descarga procesal y a brindar de la mejor manera una gestión al servicio de las personas.