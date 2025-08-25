HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicario grabó asesinato del chofer del 505 frente a pasajeros en Santa Anita: "El que no copera, se lleva plomo"

La Policía Nacional del Perú se encuentra investigando el caso como un acto de extorsión. El conductor de la 505 fue trasladado al hospital, donde se confirmó su deceso a raíz de los disparos en su contra.

Compañeros de la víctima relatan que fue interceptado por sicarios de la banda 'El clan del norte' por negarse a pagar un cupo extorsivo.
Compañeros de la víctima relatan que fue interceptado por sicarios de la banda 'El clan del norte' por negarse a pagar un cupo extorsivo. | Foto: composición LR/ATV

La violencia en las calles de Lima se intensifica, cobrando la vida de un nuevo transportista. El pasado viernes 22 de agosto, un conductor de la empresa 'Service Canada', conocida popularmente como la '505', fue asesinado a balazos en el cruce de las avenidas Los Chancas y Huarochirí, en el distrito de Santa Anita.

La víctima, Percy Martin Custodio Arellano, fue atacada mientras concluía su jornada laboral, recibiendo hasta diez disparos. Según testimonios de testigos, el chofer estaba en plena labor de transporte de pasajeros cuando un grupo de criminales en motocicleta de la banda 'El clan del norte' lo interceptó y abrió fuego a quemarropa.

Trascendió que los sicarios de Custodio no se conformaron con acabar con su vida; sino que también filmaron su actuar y lo difundieron en el grupo de wathsapp de la empresa a fin de atemorizar y mantener en vilo a los conductores de la línea 505 para que paguen el cupo extorsivo que sería solicitado diariamente. "El que no copera, se lleva plomo", se lee en el mensaje de estos criminales.

PUEDES VER: Extorsionan a empresaria de tapicería en Santa Anita con S/50.000: "Con una llamada, tus trabajadores están muertos"

lr.pe

Sicario de 'El clan del norte' asesinó a chofer porque este no pagó cupos, según compañeros de conductor

Transportistas de la empresa señalaron ante ATV que su colega fue asesinado tras negarse a pagar un cupo, lo que habría motivado el ataque de sicarios. Luego del asesinato, la PNP se presentó en el lugar para llevar a cabo las diligencias pertinentes y acordonar la zona, mientras los peritos de criminalística iniciaron la investigación, que correspondería con un caso de extorsión hacia la empresa de transporte.

Es importante mencionar que el conductor fue trasladado de urgencia al hospital más cercano en Santa Anita, pero su deceso fue confirmado durante el trayecto. Los pasajeros de la unidad comentaron que los disparos estaban dirigidos exclusivamente al chofer, por lo que resultaron ilesos.

PUEDES VER: Atacan a balazos cúster con pasajeros en Santa Anita: tres bandas extorsivas exigen cupos a la empresa

lr.pe

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

