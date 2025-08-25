La adulta mayor sostuvo que ahora se dirige a su destino a pie para evitar posibles ataques de sicarios. Foto: Composición LR/Panamericana

La adulta mayor sostuvo que ahora se dirige a su destino a pie para evitar posibles ataques de sicarios. Foto: Composición LR/Panamericana

Tras el asesinato de Percy Martín Custodio Arellano, chofer de la línea de combis 505, una adulta mayor quien frecuenta este vehículo para movilizarse diariamente, relató que prefiere dirigirse a pie hacia su destino en Santa Anita. "No, yo debo ir con la 505, pero mejor me voy a pie hasta abajo", sostuvo.

Cabe resaltar que un conductor de esta empresa de transporte fue asesinado en el cruce de las avenidas Los Chancas con Huarochirí, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego hasta en diez ocasiones. Ante ello, los pasajeros han expresado su temor en encontrarse en medio del fuego cruzado.

Asesinato de chofer de la 505 en Santa Anita

El pasado 22 de agosto, se reportó un nuevo ataque contra los transportistas de Lima. La víctima, identificada como Percy Martín Custodio Arellano, recibió hasta diez disparos cuando finalizaba su jornada laboral. De acuerdo con la versión de los testigos, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y dispararon a quemarropa cuando su unidad aún tenía pasajeros.

Pese a que el conductor fue trasladado de inmediato al hospital más cercano de Santa Anita, su deceso se confirmó cuando estaba en camino. Ante lo sucedido, los pasajeros de la unidad contaron que los disparos iban únicamente dirigidos al chofer.

Pasajeros prefieren caminar tras asesinato de chofer

Debido a los constantes ataques contra conductores en la zona, una adulta mayor que se moviliza a diario con la combi 505 prefiere ir caminando para evitar encontrarse a bordo de la unidad al momento de un posible ataque. "Sí pues, como le digo, no sabemos qué clase de gente está yendo. Cuál de ellos es malo ni cuál es bueno", sostuvo la mujer.

"Claro, más si son este tipo de combis que estamos viendo que empiezan a atacar. Obviamente, nos va a dar inseguridad", "Cada vez que salgo me da miedo tomar la combi o caminar por las calles con el miedo de que en cualquier momento pueda venir una moto y tirotear. Tengo miedo de una bala perdida", acotaron otras dos pasajeras en la zona.

