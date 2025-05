Hace aproximadamente un mes, Roxana Supa, vecina de Santiago de Surco y rescatista independiente, divisó por primera vez a un gatito solitario en el túnel Benavides, a la altura de la avenida Agustín la Rosa Lozano con la avenida Grevillea. Pese a los intentos de rescate, el animal no pudo ser ubicado.

En un inicio, Roxana pensó que se trataba de una simple desorientación y que el felino pronto sería recogido por su dueño. Sin embargo, con el paso de los días, la presencia del animal se hizo más constante, lo que despertó su alarma ante las condiciones precarias en las que ha sobrevivido.

Gatito sobrevive pese a precarias condiciones tras abandono

"No podía creer que un animalito pueda sobrevivir en esas condiciones", comentó Roxana, quien decidió reportar el caso a la Municipalidad de Surco. Aunque inicialmente no recibió respuesta, no se rindió. Difundió el caso en redes sociales y medios de comunicación, con la esperanza de que algún rescatista pudiera ayudarla.

Conductores reportaron haber divisado al gatito dentro del túnel. Foto: Silvana Quiñonez

La situación es compleja, ya que el túnel Benavides es una vía rápida sin acceso peatonal, lo que impide a personas o rescatistas acercarse fácilmente. Las imágenes tomadas por algunos conductores muestran al gato sucio y desplazándose entre los extremos del túnel.

Municipalidad descarta que el gato esté atrapado en canaleta

Ante las denuncias, la Municipalidad de Surco informó que su brigada acudió en varias oportunidades al lugar, sin lograr ubicar al animal. No obstante, descartaron que el gato esté atrapado en alguna canaleta, como se especulaba inicialmente. Según indican, el felino tendría movilidad dentro del túnel, lo que dificulta su localización.

Municipalidad descarta que el gato este atrapado en las canaletas. Foto: Silvana Quiñonez

Sin embargo, Roxana no considera que esto exima a las autoridades de responsabilidad. “Aunque no esté atrapado, eso no significa que no esté en estado de abandono. Nadie puede vivir dentro de un túnel, menos un animal tan pequeño como ese gatito”, reclama.

Piden ayuda urgente para rescate de gatito

Comprometida con su causa, Roxana ha expresado su disposición para adoptar al minino. "Yo quiero cuidarlo, pero necesito que me ayuden a sacarlo de ahí. Sé que no es fácil, primero hay que ganarse su confianza, por eso quiero ir a ayudar porque ya tengo experiencia rescatando gatitos", añadió.

El túnel es una vía rápida sin acceso peatonal, lo cual pone en riesgo al felino. Foto: Carlos Félix

Como propuesta, solicita que las autoridades consideren el cierre parcial del túnel para facilitar la búsqueda y rescate del animal. Además, compartió su número telefónico para coordinar con otros voluntarios o rescatistas interesados en apoyar: +51 998 351 926.

