HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Sociedad

Jóvenes venezolanos defienden a mujer que era agredida por un hombre en mototaxi en SJL: cámaras registran el hecho

Luego de impedir que siguiera con el acto de violencia, buscaron que se bajara del vehículo menor y dejara ir a la chica. La acción fue aplaudida por vecinos de la zona en San Juan de Lurigancho.

Jóvenes venezolanos defiende a mujer en San Juan de Lurigacho
Jóvenes venezolanos defiende a mujer en San Juan de Lurigacho | Composición LR | Facebook Mi SJL

Este jueves, en horas de la noche, un grupo de jóvenes venezolanos que transitaban las calles de San Juan de Lurigancho presenciaron un acto de agresión por parte de un hombre hacia quien sería su pareja dentro de una mototaxi. Rápidamente, se aproximaron al agresor y le recriminaron su accionar.

Esta acción fue aplaudida por testigos, quienes registraron el hecho con sus cámaras y lo subieron a redes sociales. En el video, se puede ver que son dos los jóvenes que se acercan e intervienen en la situación. Más tarde, se enfrentan a él y logran reducirlo, en medio de la indignación del resto de transeúntes.

PUEDES VER: San Juan de Lurigancho: ¿qué significa y por qué se llama así el distrito más poblado de Lima?

lr.pe

Cámaras captan a jóvenes venezolanos defendiendo a mujer agredida

“¿Qué te pasa a ti que le pegas a las mujeres?", fueron las palabras de uno de los muchachos, quienes buscaban sacarlo del vehículo menor para que no siguiera con su cometido. "¡Bájate, pues, bájate!", se escucha en la grabación. Otro, señaló las visibles lesiones que había provocado el hombre en el rostro de la joven, por lo que terminaron pidiendo a los demás vecinos que llamen a la Policía.

Por su parte, el sujeto respondió lanzando insultos y amenazó a los jóvenes para intentar intimidarlos. Sin embargo, los jóvenes no se rindieron y siguieron forcejeando para evitar que continúe con las agresiones. Finalmente, lograron sacarlo del vehículo y la mujer logró ponerse a buen recaudo.

PUEDES VER: Feminicidios en el Perú: cifras que indignan en medio de la lucha para obtener justicia

lr.pe

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

Notas relacionadas
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
El escalofriante caso de una mujer embarazada enterrada en el patio de su novio: envió último mensaje antes de ser asesinada

El escalofriante caso de una mujer embarazada enterrada en el patio de su novio: envió último mensaje antes de ser asesinada

LEER MÁS
Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Línea 1 anuncia cierre parcial entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla por obras de mantenimiento hasta el 31 de agosto

Línea 1 anuncia cierre parcial entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla por obras de mantenimiento hasta el 31 de agosto

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota