Este jueves, en horas de la noche, un grupo de jóvenes venezolanos que transitaban las calles de San Juan de Lurigancho presenciaron un acto de agresión por parte de un hombre hacia quien sería su pareja dentro de una mototaxi. Rápidamente, se aproximaron al agresor y le recriminaron su accionar.

Esta acción fue aplaudida por testigos, quienes registraron el hecho con sus cámaras y lo subieron a redes sociales. En el video, se puede ver que son dos los jóvenes que se acercan e intervienen en la situación. Más tarde, se enfrentan a él y logran reducirlo, en medio de la indignación del resto de transeúntes.

Cámaras captan a jóvenes venezolanos defendiendo a mujer agredida

“¿Qué te pasa a ti que le pegas a las mujeres?", fueron las palabras de uno de los muchachos, quienes buscaban sacarlo del vehículo menor para que no siguiera con su cometido. "¡Bájate, pues, bájate!", se escucha en la grabación. Otro, señaló las visibles lesiones que había provocado el hombre en el rostro de la joven, por lo que terminaron pidiendo a los demás vecinos que llamen a la Policía.

Por su parte, el sujeto respondió lanzando insultos y amenazó a los jóvenes para intentar intimidarlos. Sin embargo, los jóvenes no se rindieron y siguieron forcejeando para evitar que continúe con las agresiones. Finalmente, lograron sacarlo del vehículo y la mujer logró ponerse a buen recaudo.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).