Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Sociedad

Hallan sin vida a adulto mayor reportado como desaparecido en Piura

La Policía presume que la víctima habría sido atropellada y abandonada a un costado de la carretera. Deudos exigen las cámaras de seguridad.

Adulto mayor estaba desaparecido desde el viernes. Foto: composición LR.
Triste final. Un adulto mayor, que era intensamente buscado por su familia, fue hallado sin vida a un lado de la carretera Piura - Paita, la mañana de este sábado 23 de agosto.

Cerca de las 7 de la mañana, un poblador que transitaba por la concurrida vía reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida que yacía a la altura del kilómetro 34. Inmediatamente, personal policial de la UPIAT se movilizó a la zona e identificaron a la víctima como Arturo Arévalo Ramos, de 71 años, quién había sido reportado como desaparecido el último viernes.

De acuerdo a los familiares, el infortunado viajó a Piura para asistir a una cita odontológica; sin embargo, al regresar a su natal Paita, a bordo de una minivan, se encontró con el bloqueo de pescadores de calamar gigante. Por ese motivo, el hombre quedó varado en medio de la carretera y optó por seguir su camino a pie.

Muy preocupados por no saber su paradero, sus seres queridos interpusieron una denuncia por desaparición e iniciaron una exhaustiva búsqueda. Sin embargo, sus esperanzas de hallarlo con vida se agotaron cuando tuvieron que reconocer su cuerpo.

Familiares piden revisar videocámaras

Hasta el lugar llegó personal del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue. Allí, le realizarán la necropsia de ley para conocer las causas exactas de su fallecimiento.

Por su parte, los deudos solicitaron a la concesionaria a cargo del peaje Piura - Paita que entregue las cámaras de videovigilancia de la carretera con el objetivo de esclarecer los hechos.

