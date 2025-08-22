HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Piura recibe la visita de Procurador Público especializado en Delitos de Tráfico

El doctor David Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, se reunió con el procurador Gerardo Jack Sánchez para fortalecer la defensa jurídica del Estado.

Se acordó implementar iniciativas conjuntas que agilicen el servicio de justicia. Fuente: Difusión.
Se acordó implementar iniciativas conjuntas que agilicen el servicio de justicia. Fuente: Difusión.

El doctor David Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, recibió la visita del doctor Gerardo Jack Sánchez Gallozo, Procurador Público Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en el marco de las coordinaciones para fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado.

Esta reunión permitió intercambiar valiosas experiencias institucionales orientadas a mejorar la eficiencia del sistema de justicia.

Ambas autoridades acordaron impulsar iniciativas conjuntas que optimicen el servicio de justicia y la defensa de los intereses del Estado, lo que contribuirá al desarrollo de una justicia más ágil y efectiva. Cabe resaltar que estas acciones no solo beneficiarán a la región de Piura, sino que también impactarán positivamente en el bienestar de todo el país.

