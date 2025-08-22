Corte de Sullana llega a 114 por ciento y sobrepasa la meta propuesta y ocupa cuarto lugar en producción en jornada judicial extraordinaria a nivel nacional

La Corte Superior de Justicia de Sullana, ocupa el cuarto lugar de producción en la Jornada Nacional Extraordinaria, en la que vienen participando jueces, juezas y servidores judiciales, así lo informó el Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien mencionó que estas cifras oficiales, corresponden al monitoreo que realiza el centro de comando del Poder Judicial, a nivel nacional.

Li Córdova expresó que a las 5.30 de la tarde de este viernes, se han realizado y descargado 7,012 actos procesales, que representa un 114% de la meta propuesta, y se han emitido 4,378 notificaciones, 91 sentencias, 1,195 autos, 1,135 decretos; se han realizado 56 audiencias y se han ingresado 157 expedientes, por lo que a más de seis horas de terminar la jornada ya se ha sobrepasado el objetivo gracias al compromiso e identificación de los jueces, juezas y servidores judiciales de las sedes de Sullana, Talara y Ayabaca.

Se agradeció el compromiso de jueces y servidores judiciales de Sullana, Talara y Ayabaca.

Del mismo modo, la autoridad judicial, se trasladó a las diferentes sedes judiciales, a fin de verificar el desarrollo de esta jornada, además de agradecer el compromiso de los integrantes del Distrito Judicial de Sullana.

Cabe precisar, que, el cuarto puesto, corresponde al grupo cuatro, en el que están agrupadas 14 Cortes Superiores de Justicia del país y donde magistrados y servidores jurisdiccionales y administrativos del distrito judicial continuarán laborando en esta jornada descarga procesal hasta las doce de la noche.