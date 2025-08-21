Vacunarán a más de 175.000 canes contra la rabia en Piura
Desde el 21 al 29 de agosto se estará aplicando el biológico de forma gratuita en cualquier establecimiento de salud.
La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura anunció el inicio de una campaña de vacunación masiva contra la rabia en todas las provincias de la región. Para ello, se tiene planificado inmunizar a un estimado de 175.120 perros, que representaría a la población total de esta especie en el departamento.
Asimismo, la entidad detalló que la inoculación se hará de forma gratuita en cualquier establecimiento de salud a partir del día 21 de agosto. La campaña se extenderá hasta el 29 del mismo mes. Por otro lado, equipos de vacunadores se desplazarán por las calles para inmunizar a los canes callejeros, que estiman son cerca de 12.000 animales.
Los funcionarios de la entidad indicaron que la vacuna no tiene ninguna contraindicación y, lo ideal, es que se aplique una vez al año.
Datos
El coordinador de la Estrategia Regional de Prevención y Control de Zoonosis, Marco Arrieta, informó que en Piura el último caso de rabia en humanos se remonta al año 1998.
En cuanto a la rabia canina, el último reporte corresponde al año 2012. Pese a esta tendencia, el especialista resaltó la relevancia de la campaña de vacunación ya que las mordidas de perros a humanos son frecuentes.