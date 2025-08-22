Presidente de la Corte de Piura da inicio a Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, inicia la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal junto a su equipo técnico.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, participa desde su despacho acompañado del coordinador de informática, Hjalmar Herrera Castro, del inicio de la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal.
La jueza superior Fanny Ulloa Paragulla, así como el juez Raúl Ordinola y el personal del Juzgado de Paz Letrado de Sechura, entre otros magistrados y colaboradores de la CSJPI vienen participando de manera presencial a estas horas de la noche de la jornada judicial. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, dio por inaugurada la jornada maratónica de 24 horas en la que participan las 35 Cortes Superiores de Justicia del Perú.